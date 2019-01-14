Son Dakika Haberleri: Rektör Çakar Ürdün'de Temaslarda Bulundu

Rektör Çakar Ürdün'de Temaslarda Bulundu

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ikili ilişkileri geliştirmek ve Ürdün Üniversiteleriyle görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla Ürdün'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Rektör Çakar Ürdün'de Temaslarda Bulundu, System.String[]
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, ikili ilişkileri geliştirmek ve Ürdün Üniversiteleriyle görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla Ürdün'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Amman Ticaret Odası'ndaki toplantıya katıldı. Ürdün Yükseköğretim Bakanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahid Al Wahadneh ile görüşen Rektör Çakar, Ürdün Üniversitesi Rektörü Profesör Abdel Karim Al- Qudah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret eden Prof. Dr. Çakar, Türkiye Ürdün Dostluk Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Prenses Sumaya Üniversitesi Rektör Vekili Dr. Arafat Awajan ile de bir görüşme gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Ürdün'ün üst düzey protokol üyeleri ve kurum yetkilileri ile çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Eski Ürdün Başbakanı H.E. Mr. Awn Khasawneh ve eşi ile bir araya gelen Rektör Çakar, Düzce'de ev sahibi olan Ürdünlü aileler de buluştu. Prens Asem bin Nayef ve Prenses Sana Asem'le görüşmede bulunan Prof. Dr. Çakar, Ürdün'ün başkenti Amman'ı, tarihi mekanları ve önemli merkezleri de ziyaret etti.

Eğitim, bilim ve ikili ilişkiler başta olmak üzere çeşitli konularda verimli görüşmeler gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Türkiye ve Ürdün arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesine ve iki ülke arasındaki dostluğun pekiştirilmesine katkı sağladı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

Düzce, Nigar Demircan Çakar, Rektör, Ürdün, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu

İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:56:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Çakar Ürdün'de Temaslarda Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]