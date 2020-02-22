Rektör Çakar, Yükseköğretim'de kadın liderler konulu sunum yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çakar, Yükseköğretim'de kadın liderler konulu sunum yaptı - Son Dakika

Rektör Çakar, Yükseköğretim'de kadın liderler konulu sunum yaptı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve üniversitenin kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, 5. Avrasya Yüksek Eğitim Zirvesi'nde 'Yükseköğretim'de Kadın Liderler' konulu sunum gerçekleştirdi.

Rektör Çakar, Yükseköğretim'de kadın liderler konulu sunum yaptı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve üniversitenin kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, 5. Avrasya Yüksek Eğitim Zirvesi'nde 'Yükseköğretim'de Kadın Liderler' konulu sunum gerçekleştirdi.


EURİE tarafından her yıl düzenlenen ve 7 kıtadan dünyanın en seçkin üniversiteleri, akademisyenleri ve eğitimcilerinin katıldığı bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Avrasya Yüksek Eğitim Zirvesi'ne Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'da katılım sağladı. Zirvenin üçüncü gününde 'Yüksek Öğretim'de Kadın Liderler' başlıklı oturumda sunum gerçekleştiren Rektör Nigar Demircan Çakar, kadın-erkek eşitliği ve akademik toplumda kadının durumunu ele aldı. Akademik dünyadan önemli kadın liderlerin panelist olarak katıldığı oturum büyük ilgi gördü. Ayrıca programda Düzce Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu'da sunum gerçekleştirdi. - DÜZCE

Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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