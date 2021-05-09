Rektör Çakmak: "Ailenin en önemli üyesi annedir" - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Bülent Çakmak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun en küçük yapılarından ailenin en önemli üyesi muhakkak ki yaptığı fedakarlıklarla annelerdir. İnancımız, aile yaşantısının birleştirici ve bütünleştirici unsuru olan "annelik" kavramını şefkat, merhamet ve fedakarlık kavramlarının birer yansıması olarak görmektedir. Tek amacı çocuklarını ahlaki değerlere uygun bir şekilde yetiştirmek, topluma ve millete faydalı bireyler kazandırmak olan annelerimizin üzerimizde ödenemeyecek hakları vardır. Annelerimiz birer sabır ve özveri timsali olarak geleceğin inşasında mühim görevler üstlenmektedir. Anne sevgisi bir çocuğun yaşayabileceği en önemli duyguların başındadır. Bu nedenle anne sevgisinden yoksun yetişen çocukların topluma uyum sağlamada zorluk yaşadıkları malumdur. Hz. Peygamber'in bir hadis-i şerifte "Cennet annelerin ayaklarının altındadır." buyurması, dinimizin de annelerimize ne kadar değer verdiğini açık bir şekilde göstermektedir." - ERZURUM