Rektör Çakmak, lise öğrencileri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çakmak, lise öğrencileri ile buluştu - Son Dakika

Rektör Çakmak, lise öğrencileri ile buluştu

6 saat önce

'Kariyer Günleri' kapsamında Yakutiye Atatürk Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Gençlik Buluşması programı kapsamında, öğrencilerle söyleşi yapan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Rektör Çakmak, lise öğrencileri ile buluştu, System.String[]

'Kariyer Günleri' kapsamında Yakutiye Atatürk Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Gençlik Buluşması programı kapsamında, öğrencilerle söyleşi yapan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, lise öğrencilerine başarılı olma ve kariyer planlaması hakkında düşüncelerini aktardı.


Prof. Dr. Çakmak, gençlerle birlikte olmanın kendisini mutlu ettiğini iş hayatında başarılı olma yolunun mesleğini ve görevini sevmekten geçtiğini anlattı.


İşine, mesleğine sevgi duyulmadığında ve özen gösterilmediğinde başarısız olunduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, yeni nesil gençlere tavsiyede bulunarak yaptığı işi severek hakkı ile yapan, o işte iş ahlakını önemseyerek yapan insanların hayatında başarılı olacağını söyledi. Gençlere, ileride hangi mesleği icra ederseniz edin o işi hakkı ile severek, özümseyerek sürdürün diyen Çakmak, "Başarısız insanlar da yaptığı işi sevmeyen ve işini yük olarak gören, özümsemediği için de mutlu olmayan ama belki de çok para kazanan insanlar da aslında başarısız insanlardır" dedi.


Program plaket takdimi ile sona erdi. - ERZURUM

Yakutiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
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