Rektör Çakmak, Ortaokul Öğrencilerinin Projelerini İnceledi

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl Atatürk Üniversitesi'nde organize edilen "13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması" sergisinin açılış programına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katıldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl Atatürk Üniversitesi'nde organize edilen "13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması" sergisinin açılış programına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katıldı.



Ülkemizdeki genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen organizasyonun açılış programında söz alan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaptığı konuşmada programa katılmaktan onur duyduğunu belirterek "Gözleri ışı ışıl parıldayan gençlerimizi bilimsel proje yarışmalarında görmek bizlerin geleceğe dair umutlarını güçlendiriyor. Ülkemizin son yıllarda yaptığı teknolojik hamleler göz önüne alındığı zaman gençlerimizin gerçekleştirdiği projelerle ve proje birikimleriyle birlikte Türkiye'mizin teknolojik hamlesi çok daha ileri noktalara ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından bölge sergisinin açılış kurdelesini kesen Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum ve çevre illerden yarışmaya katılan ortaokul öğrencilerinin biyoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya, değerler eğitimi, tarih, Türkçe ve yazılım alanlarında hazırladıkları özgün projelerini inceledi. - ERZURUM

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