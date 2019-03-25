Son Dakika Haberleri: Rektör Çakmak, Ortaokul Öğrencilerinin Projelerini İnceledi

Rektör Çakmak, Ortaokul Öğrencilerinin Projelerini İnceledi

36 dakika önce

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl Atatürk Üniversitesi'nde organize edilen "13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması" sergisinin açılış programına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katıldı.

Rektör Çakmak, Ortaokul Öğrencilerinin Projelerini İnceledi, System.String[]
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl Atatürk Üniversitesi'nde organize edilen "13. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması" sergisinin açılış programına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak katıldı.

Ülkemizdeki genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen organizasyonun açılış programında söz alan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, yaptığı konuşmada programa katılmaktan onur duyduğunu belirterek "Gözleri ışı ışıl parıldayan gençlerimizi bilimsel proje yarışmalarında görmek bizlerin geleceğe dair umutlarını güçlendiriyor. Ülkemizin son yıllarda yaptığı teknolojik hamleler göz önüne alındığı zaman gençlerimizin gerçekleştirdiği projelerle ve proje birikimleriyle birlikte Türkiye'mizin teknolojik hamlesi çok daha ileri noktalara ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından bölge sergisinin açılış kurdelesini kesen Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum ve çevre illerden yarışmaya katılan ortaokul öğrencilerinin biyoloji, fizik, kimya, matematik, coğrafya, değerler eğitimi, tarih, Türkçe ve yazılım alanlarında hazırladıkları özgün projelerini inceledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Rektör, Güncel
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