Rektör Çakmak'tan Erzurum Valisi Okay Memiş'e Ziyaret
33 dakika önce
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve beraberindeki heyet Erzurum Valiliği görevine atanan Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve beraberindeki heyet Erzurum Valiliği
görevine atanan Okay Memiş
'i makamında ziyaret etti.
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Erzurum Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim, Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın İmzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Erzurum Valiliğine atanan Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek yeni görevleri dolayısıyla tebriklerini ilettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Okay Memiş, Erzurum Teknik Üniversitesi'nin genel durumu hakkında bilgi aldı.
Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde devam eden ve iyi niyet temennileriyle sona eren ziyaretin ardından ETÜ heyeti, Valilik makamından ayrıldı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
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