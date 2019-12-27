Rektör Çakmak ve TUSAŞ Başkanı Öztürk'ten ETÜ standına ziyaret - Son Dakika

Türk Havacılık Uzay Sanayi AR-GE Günleri'nin 2. gününde ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TUSAŞ AR-GE ve Prototip Operasyonları Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk beraberindeki heyetle birlikte Teknokentte düzenlenen Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Takımlarının standını ziyaret ettiler.



ETÜ ve TUSAŞ arasında eğitim, öğretim, araştırmaya ilişkin iş birliği koşullarını düzenleyen, lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmalarını gerçekleştiren TUSAŞ'ın laboratuvar ve teçhizat alt yapısı ile tesislerini kullanmayı ön gören protokol hakkında bilgi edindiler. Ardından Rektör Çakmak, konuklarına temiz odaları alt yapı imkanlarına sahip üretim laboratuvarlarıyla Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi'ni, 7'den 70'e teknoloji odaklı fikirlerin geliştirildiği bir ön kuluçka merkezi olan ETÜ Kristal'i, bilim ve fikir atölyesi olan robotik kodlamadan sosyal inovasyon anlamında eğitim veren Mucitpark'ı gezdirdi. - ERZURUM