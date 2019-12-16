Rektör Çalış, Bünyan'da söyleşiye katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çalış, Bünyan'da söyleşiye katıldı - Son Dakika

Rektör Çalış, Bünyan'da söyleşiye katıldı

6 saat önce

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen "Kariyer Planlama ve Üniversite Seçimi" konulu söyleşiye katıldı.

Rektör Çalış, Bünyan'da söyleşiye katıldı, System.String[]

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bünyan İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen "Kariyer Planlama ve Üniversite Seçimi" konulu söyleşiye katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi Konferans Salonu'ndaki söyleşide Çalış, Erciyes Üniversitesinin 41'inci yılının kutladığına dikkati çekti.

Türkiye'de 11 araştırma üniversitesi bulunduğunu ifade eden Çalış, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri de Erciyes Üniversitesi'dir. Erciyes Üniversitesi Ankara, İstanbul ve İzmir'den sonra Anadolu'daki tek araştırma üniversitesidir. Bununla da büyük gurur duymaktayız. İnşallah 2019 verileri iyi çıkarsa, önümüzdeki 3 yılı araştırma üniversitesi olarak devam edeceğimizi ümit ediyoruz. Sonraki hedefimiz ise daha yüksek. 3,5 yıl içerisinde inşallah Türkiye'de ilk 5'i hedeflemekteyiz."

Çalış, öğrencilerin üniversite yerleşkesinde yaşaması için sadece bilimsel ve eğitim faaliyetleri değil, sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri düzenlemek için de ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "7-8 yıldır yapılmayan bahar şenliklerini tekrar yaptık. Öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler oldu. Gerçekten öğrencilerimiz ile aramızda çok güzel bir iletişim var. Ben öğrencilerimi kendi çocuklarım gibi görüyorum. Kendi çocuklarımın nasıl yaşamasını, ne yapmalarını istersem, onlar için de aynı şeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Programa, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, TÜGVA İl Başkanı Murat Tuna da katıldı.

Rektör Çalış, programın ardından ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:54 Kaynak: AA
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