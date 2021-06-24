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Rektör Çalış: "Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının Türk ismiyle anılması bizi gururlandırdı" - Son Dakika

Rektör Çalış: "Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının Türk ismiyle anılması bizi gururlandırdı"

24.06.2021 14:20

- Rektör Çalış: "Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının Türk ismiyle anılması bizi gururlandırdı" ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Sadece covid-19 değil önümüzde birçok projemiz var.

- Rektör Çalış: "Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının Türk ismiyle anılması bizi gururlandırdı"

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış:

"Sadece covid-19 değil önümüzde birçok projemiz var. Birçok aşı Erciyes Üniversitemizden çıkacak ve ülkemize kazandırılacak"

"Vatandaşlarımızın yerli aşıya karşı duyarlılığı bizi mutlu ediyor"

KAYSERİ - Yerli aşının faz-2 aşamasına kadar üretildiği Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Türk ismiyle anılmasının kendilerini gururlandırdığını söyleyerek, "Sadece covid-19 değil önümüzde birçok projemiz var. Birçok aşı Erciyes Üniversitemizden çıkacak ve ülkemize kazandırılacak" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının birçok çalışmasının üniversitelerinde geçtiğini söyleyerek, "Yerli aşımıza umhurbaşkanımız TURKOVAC ismini verdi. Çok gururlandık. Özellikle Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının Türk ismiyle anılması bizi gururlandırdı. Şuanda Aşı Uygulamaları Araştırma Merkezi'ndeyiz. Bu aşımızın birçok safhası burada geçti. Pandeminin Türkiye'ye gelmesiyle ekibimiz hızlı bir çalışmaya girdi. Sonuçta faz-1 ve faz-2 çalışması başarıyla geçti. Şuanda da faz-3 çalışmasına geçildi. Erciyes Üniversitesi ve TUSEB tarafından desteklenen proje kapsamında yerli aşımızı covid-19'a karşı geliştirmiş olduk. Faz-3 çalışması da şuanda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Faz-3'te başarılı bir şekilde sonuçlanır ve biran önce yerli aşımız hem vatandaşlarımıza hem de tüm dünyanın kullanımına girer diye ümit ediyoruz. Faz-2 daha çok etkinlikle ilgili bir aşamaydı. Aşı yapılan her gönüllümüzde antikor oluştu. Yani yüzde 100 antikor oluşumu oldu. Bu gurur verici bir tablo. Sadece antikor değil etkinliği gösteren çeşitli parametreler var. Onlarda etkili çıktı. Bundan sonra faz-3 çalışmasına geçilmiş oldu. İnşallah faz-3'te de hem etkinlik hem de güvenlik çok güzel çıkar ve başarılı bir şekilde tamamlanır" ifadelerini kullandı.

Rektör Çalış, vatandaşların yerli aşıya karşı duyarlılığının kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "Biliyorsunuz ki birçok varyant ortaya çıktı. En çok çok İngiliz varyantı ile karşılaştık. Arkadaşlarımız İngiliz varyantı ile hemen bir çalışma başlattı. Onunla ilgili hayvan deneyi yaptılar ve çok iyi sonuçlar çıktığını söyleniyor ama bununla ilgili patent hakkında başvurduk. Üniversitemizde yürütülen proje kapsamında buna bakıldı. Onunla ilgili çok iyi sonuçlar ortaya çıktı ama birçok varyant ortaya çıkıyor. Bunlara tek tek bakamıyorsunuz. Bununla ilgili veriler ilerdeki çalışmalarda ortaya çıkacaktır. Vatandaşlarımızın yerli aşıya karşı duyarlılığı bizi mutlu ediyor. Şunu ifade etmek istiyorum; yerli aşımız tamamen geniş kullanıma gelene kadar muhakkak ulaşabildikleri aşıya ulaşmaları ve aşı olmaları çok önemli. Bunu Sağlık Bakanımızda ifade ediyorlar. İnşallah ileriki dönemde yerli aşımızda kullanıma geçtiğinde o zaman yerli aşımızda gündeme gelecek ve kullanıma girecektir. Şu aşamada vatandaşlarımız hangi aşıyı bulursa uygulamaları gerekiyor" diye konuştu.

"Toplumumuzun ve ülkemizin ihtiyacı olan her türlü yeniliklerde ürün çıkarmada bizim öncü olmamız gerekiyor" diyen Prof. Dr. Çalış, Erciyes Üniversitesi'nde devam eden aşı projelerinin de olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz ERÜ olarak araştırma üniversitesiyiz. Bizim misyonumuz araştırma ve AR-GE çalışması yapmak ve çıktı ortaya çıkarmaktır. Toplumumuzun ve ülkemizin ihtiyacı olan her türlü yeniliklerde ürün çıkarmada bizim öncü olmamız gerekiyor. Bizim birçok alanda bununla ilgili çalışmalarımız ve başarılarımız var ama özellikle pandemi döneminde aşıyla bunu da ortaya koymamız bizim için ayrı bir gurur verici tablodur. Çünkü araştırma üniversitesinin misyonu budur. Bizim araştırma üniversitesi üst yönetimi olarak üzerimize düşen görevde araştırmacılarımıza imkan sağlamaktır. Onların önünü açmak ve motive etmektir. Biz bunu hep yaptık ve yapmaya da gayret edeceğiz. En ufak ihtiyaçları karşılamak için elimizden gelen her türlü icraatı yaptık. Sonuçta da istişare halinde hep birlikte çalıştık. Erciyes Üniversitesi olarak 2013 yılında aşı uygulamaları araştırma merkezimiz kuruldu ve 2015 yılında resmiyet kazandı. İyi ki kurulmuş ve alt yapısı tamamlanmış. Bunların meyvesini alıyoruz. Bizim sadece covid-19'a karşı değil birçok aşı projemiz var. Çeşitli enfeksiyon hastalıklarına ve kanser hastalıklarına karşı aşı projemiz var. Çok daha kaliteli bir uygulama merkezimiz yapılıyor. Gelecek yıl tamamlanmış olacak. Tamamlandığında proje kapsamında geliştireceğimiz tüm aşıların faz-1, faz-2 ve faz-3 gönüllüleri için dozlarını da orada üretebileceğiz. Kimseye muhtaç olmadan üretebileceğiz. Bu çok büyük bir olanak. Sadece covid-19 değil önümüzde birçok projemiz var. Birçok aşı Erciyes Üniversitemizden çıkacak ve ülkemize kazandırılacak.

Rektör Çalış: Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının Türk ismiyle anılması bizi gururlandırdı
Rektör Çalış: Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının Türk ismiyle anılması bizi gururlandırdı
Rektör Çalış: Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının Türk ismiyle anılması bizi gururlandırdı
Rektör Çalış: Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının Türk ismiyle anılması bizi gururlandırdı

COVIRAN Bereket, Erciyes, Rektör, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Rektör Çalış: 'Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının Türk ismiyle anılması bizi gururlandırdı' - Son Dakika


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