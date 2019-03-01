Son Dakika Haberleri: Rektör Çalış'tan ABD'ye Teknoloji Transfer Eden Akademisyene Tebrik

Rektör Çalış'tan ABD'ye Teknoloji Transfer Eden Akademisyene Tebrik

1 saat önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli ve milli imkanlarla Rüzgar Erozyonu Ölçüm Sistemi'ni geliştiren ve ABD'de Nort Carolina State Üniversitesi'ne transfer eden Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Rektör Çalış'tan ABD'ye Teknoloji Transfer Eden Akademisyene Tebrik, System.String[]
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli ve milli imkanlarla Rüzgar Erozyonu Ölçüm Sistemi'ni geliştiren ve ABD'de Nort Carolina State Üniversitesi'ne transfer eden Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan ile birlikte ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış'ı ziyaret eden Prof. Dr. Başaran, yaptığı çalışma hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Başaran, daha önemli projelerle Erciyes Üniversitesini gururlandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Rektör Çalış ise bir araştırma üniversitesi olarak Erciyes Üniversitesi'nin bilgi ve teknoloji üretimine azami önem gösterdiğini ve bu çerçevede çalışma yapan tüm akademisyenlerin sürekli destekçisi olduğunu kaydetti.

Rektör Çalış, "Üniversitemiz bilimsel araştırma faaliyetlerinde önemli bir ivme kazandı. Biz Erciyes Üniversitesi olarak bulunduğumuz yerle yetinmeyeceğiz. Çıtamızı hep yükseklere çıkarmak için çaba sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rektör Çalış, ziyarette Prof. Dr. Mustafa Başaran'a üniversitenin çini işlemeli vazosunu takdim etti.

Erciyes Teknopark'ın desteğiyle tozun yoğun şekilde taşındığı alanlarda rüzgar erozyonunun daha doğru hesaplanmasını ve ölçülmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Rüzgar Erozyonu Ölçüm Sistemi, ABD'de bulunan Nort Carolina State Üniversitesinde inşaat alanlarındaki toz salımlarının ölçülmesinde kullanılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Rektör, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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