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Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi - Son Dakika

Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi

11.01.2022 13:52

Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Aşı Araştırma Merkezimiz bittiğinde bütün aşıların faz-1, faz-2 ve faz-3 doz üretimi yapabileceğiz" Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Aşı Araştırma Merkezimiz bittiğinde bütün aşıların faz-1, faz-2 ve faz-3 doz üretimi yapabileceğiz"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 2021 yılı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmasında "Aşı Araştırma Merkezimiz bittiğinde bütün aşıların faz-1, faz-2 ve faz-3 doz üretimi yapabileceğiz" dedi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, akademik personeller ve basın mensupları katıldı. TÜRKOVAC dolayısıyla ERÜ'nün bu zamana kadar en büyük ödülü aldığını söyleyen Rektör Mustafa Çalış, "Bu seneki en önemli gurur kaynağı Erciyes Üniversitemizin araştırma üniversiteliğine devam etmesi oldu. Bu çok önemli. Sayın YÖK Başkanımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın katıldığı programla araştırma üniversiteleri yeniden belirlendi. Bu bağlamda daha önce 11 olan araştırma üniversitesi sayısı 20'ye çıkarıldı. Bizim için burada en büyük özellik de ilk 10'da olmamız ve bu bizi çok mutlu etti. Bizim bu listede kalmamız çok önemliydi ve bu amaçla tüm ekibimizle birlikte çalıştık. Çok şükür Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın elinden araştırma üniversitesi beratımızı 8. Sırada olarak aldık. 2021'deki en büyük gururumuz TÜRKOVAC aşımız. Bildiğiniz gibi bütün dünya takip ediyor diğer aşılar gibi bizim aşımızı da. Biz ERÜ bütçesi ile hemen çalışmalara başlamıştık. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'ndan destek geldi ve sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da TÜRKOVAC ismi verildi aşıya. Aşının her aşamasını bir gelişme oldukça paylaştık ve çok şükür ERÜ'nün şimdiye kadar aldığı en büyük ödülü aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında 'Topluma Hizmet Ödülü'nü aldık TÜRKOVAC aşımızla ki ERÜ'nün bu zamana kadar aldığı en büyük ödül ve bu da bizi ayrıca gururlandırıyor" dedi.

"İlaç araştırma merkezinde yerli ve milli ilaçlar üretilecek"

Türkiye'de tek akreditasyonlu ilaç araştırma merkezi ile ERÜ'de yerli ve milli ilaçlar üretileceğini söyleyen Çalış, "Üniversitemiz 'Gelişen Ekonomiler Üniversite sıralamasında ilk 300 arasında. Aslında biz kendi kategorimizdeki üniversiteler arasında ilk 500'e girmiş durumdayız çünkü 50 yaş altı genç üniversiteler arasında 350. sıradayız. Biz bunu baz almıyoruz, biz dünya üniversiteleri içerisinde ilk 500'e girmek istiyoruz. Türkiye üniversiteleri arasında 12. sırada ve devlet üniversiteleri arasında 7. sıradayız. Bu çok büyük bir başarı. Dünyanın Çevresel Olarak En Sürdürülebilir Üniversite bağlamında Türkiye'de 3.'yüz ve dünyada ilk 100'e girdik. Erciyes Üniversitemizde aşı araştırma merkezi dışında bir de ilaç araştırma merkezimiz var. Türkiye'de kamu üniversiteleri arasında ilk akredite ilaç AR-Ge merkezi olmuş bir merkezimiz. Türkiye'de başka bir merkez yok bu akreditasyonu alan. Orada da aynı aşı gibi faz çalışmalarının yapılacağı ve tamamen yerli milli ilaçların geliştirileceğini müjdelemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm aşıların faz doz üretimleri yapılacak"

Rektör Çalış, Aşı Araştırma Merkezi'nin tamamlanmasının ardından bütün aşıların faz dozlarının üretiminin yapılacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Dış kaynaklı Ar-GE proje form miktarımız müthiş bir artış gösterdi. Şu anda 2021 itibari ile 30 miyon TL'ye yakın dış kaynaktan, uluslararası kaynaklardan Ar-Ge projesi alıyoruz. Bu 30 milyonu biz üniversitemize kazandırdık ve Ar-Ge çalışmalarında kullanıyoruz. Yeni acil yaptırıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Strateji merkezimiz bize bu konuda çok büyük destek oluyor. Bunun için teşekkür ediyoruz hem acil hem de aşı merkezimizin yapımı konusunda yardımcı oluyorlar. Yeni Acil binamızın temeli atıldı, 2022 yılında bitirmeyi düşünüyoruz. Hatta içerisinde 20 yataklı bir servisi olacak. Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezimiz çok önemli. Şu anki merkezi görseniz gerçekten Aykut hoca ve ekibine hayran olursunuz. Şu anki merkezin 10 katı bir merkez yapıyoruz. İnşallah bunu da bu sene bitireceğiz. Bittiğinde birçok aşının bırakın üretilmesini faz-1, faz-2 ve faz-3 dozlarının da üretildiği bir merkez olacak. Hiçbir yere muhtaç kalmayacağız faz-1, faz-2 ve faz-3 dozlarını burada üreteceğiz. TÜRKOVAC aşımızı başka tesiste üretmek zorunda kalmıştık ama burası bittiğinde kendimizin tüm aşılar için faz-1, faz-2 ve faz-3 üretimini yapacağımızı söylemek istiyorum.

Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi
Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi
Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi

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Araştırma, Erciyes, Rektör, Aşı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Çalış'tan 'Aşı Araştırma Merkezi' müjdesi - Son Dakika
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