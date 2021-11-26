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REKTÖR ÇALIŞ'TAN 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI: 2021'DE ACİL KULLANIM ONAYI ALACAĞINA İNANIYORUM - Son Dakika

REKTÖR ÇALIŞ'TAN 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI: 2021'DE ACİL KULLANIM ONAYI ALACAĞINA İNANIYORUM

26.11.2021 16:43

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Covid-19'a karşı geliştirilen Turkovac aşısıyla ilgili, 'Aşımıza çok güveniyoruz.

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Covid-19'a karşı geliştirilen Turkovac aşısıyla ilgili, 'Aşımıza çok güveniyoruz. Acil kullanım izni alacağından hiçbir şüphemiz yok. Bir an önce hem vatandaşlarımıza hem de tüm insanlığa Turkovac aşımız hizmet eder, diye düşünüyoruz. Tam zaman vermek istemiyorum ama her şey yolunda giderse 2021 yılı içinde acil kullanım onayı alacağını ve tüm insanlığın hizmetine sunulacağına inanıyorum' dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Aşı Uygulama Merkezi'nde, üniversite tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle Faz-3 çalışmalarına devam edilen Turkovac aşısının acil kullanım başvurusuyla ilgili Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, açıklamalarda bulundu. Yapılan çalışmalara değinen Prof. Dr. Çalış, "Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB tarafından desteklenen Covid-19'a karşı geliştirdiğimiz Turkovac aşımızın Faz-3 çalışması devam etmekteydi. Dün itibariyle Sağlık Bakanımız acil kullanım için başvuru yapıldığını açıkladı. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Bu süreci sabırsızlıkla bizde bekliyorduk. Faz-3 çalışmaları iki koldan devam etmekteydi. Birincisi hiç aşı olmamış ve hiç hastalık geçirmemiş gönüllüler üzerinde yapılan bir kolu varken diğeri de rapel dozu (pekiştirme aşısı) ile ilgili Faz-3 çalışmasıydı. Burada da iki doz Sinovac olan gönüllülerin üçüncü doz olarak Turkovac dozunun yapıldığı bir kol oldu. Bu süreç içerisinde binleri geçen gönüllüler üzerinde aşı uygulaması yapıldı. Bakanımızın açıkladığı gibi en kısa sürede acil kullanım başvurusu neticelenir. Aşımıza çok güveniyoruz. Acil kullanım izni alacağından hiçbir şüphemiz yok. İnşallah en kısa zamanda izin verilir. Bir an önce hem vatandaşlarımıza hem de tüm insanlığa Turkovac aşımız hizmet eder diye düşünüyoruz" dedi.

'AŞIMIZA GÜVENİYORUZ'

Aşı acil kullanım izninin yıl bitmeden alınmasının beklendiğini söyleyen Rektör Çalış, "Faz-3 çalışmalarının birinci kol çalışmaları 5 merkezde yapılıyor. Bunlardan iki tanesi Kayseri'de. Bu merkezlerden birisi de Erciyes Üniversitesi. Rapel doz çalışması ise 41 merkezde devam ediyor. Çok hızlı gidiyor. Faz-1 ve Faz-2 çalışmasını da üniversitemizde yapmıştık. Aşının güvenliğini ve etkinliğini göstermiştik. Faz-3 çalışmaları hem güvenlik hem etkinlik şeklinde devam ediyor. En büyük ve binlerce gönüllü üzerinde yapılan bir çalışma. Burada da çok iyi sonuçlar çıktığını biliyoruz. Aşımıza çok güveniyoruz. Acil kullanımla ilgili kullanım için ilgili yerlere başvurduktan sonra belli bir süreci var. Biz Erciyes Üniversitesi'nde yaptığımız Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları ilgili belgeleri Sağlık Bakanlığımıza ilettik. Tam zaman vermek istemiyorum ama her şey yolunda giderse 2022'den önce, 2021 yılı içinde acil kullanım onayı alacağını ve tüm insanlığın hizmetine sunulacağına inanıyorum" diye konuştu.

'ERÜ AŞIDA ATILIM YAPACAK'

ERÜ yerleşim alanı içinde yapımı devam eden Aşı Uygulama Merkezi'nin 6 ay içinde tamamlanacağını söyleyen Rektör Çalış, "Turkovac aşımızın Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilmesi bizim için büyük bir gurur. Biz üniversite olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için aşı çalışması yapmıştık ve Faz-1 evresini bitirmiştik. Şu ana kadar çoktan bitmiş olacaktı ancak, koronavirüs aşısı nedeniyle ara vermek durumunda kaldık. Bizim Erciyes Üniversitesi olarak yeni aşı uygulama merkezimiz yapılıyor. 6 ay içinde tamamlanacak. Orası bittiği gün aşıların Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 dozlamasını üretecek bir hale geleceğiz. Türkiye'de belki ilk olacak; bu merkez aşı merkezi haline gelecek. ERÜ aşıda atılım yapacak ve Türkiye'nin gururu olacak" dedi.

REKTÖR ÇALIŞ'TAN 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI: 2021'DE ACİL KULLANIM ONAYI ALACAĞINA İNANIYORUM
REKTÖR ÇALIŞ'TAN 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI: 2021'DE ACİL KULLANIM ONAYI ALACAĞINA İNANIYORUM
REKTÖR ÇALIŞ'TAN 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI: 2021'DE ACİL KULLANIM ONAYI ALACAĞINA İNANIYORUM
REKTÖR ÇALIŞ'TAN 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI: 2021'DE ACİL KULLANIM ONAYI ALACAĞINA İNANIYORUM

TURKOVAC, Erciyes, Rektör, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel REKTÖR ÇALIŞ'TAN 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI: 2021'DE ACİL KULLANIM ONAYI ALACAĞINA İNANIYORUM - Son Dakika


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SON DAKİKA: REKTÖR ÇALIŞ'TAN 'TURKOVAC' AÇIKLAMASI: 2021'DE ACİL KULLANIM ONAYI ALACAĞINA İNANIYORUM - Son Dakika
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