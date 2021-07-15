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Rektör Çamsarı: "O gece Türk Milleti, vatanına sahip çıkmıştır" - Son Dakika

Rektör Çamsarı: "O gece Türk Milleti, vatanına sahip çıkmıştır"

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:54
Rektör Çamsarı:

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenledi.

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenledi. 15 Temmuz 2016'da Türk Milletinin gerçek bir kahramanlık hikayesi yazdığını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "O gece Türk Milleti, hürriyet ve İstiklal ateşini yeniden harlamış ve vatanına 251 şehide mal olsa da sahip çıkmıştır" dedi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Çamsarı Konferans Salonunda gerçekleştirilen 15 Temmuz anma etkinliğine, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Ali Kaya, Genel Sekreter İsa Değirmenci, dekanlar, yüksekokul, meslek yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezi müdürleri, daire başkanları ile idari personel katıldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Covid-19 tedbirlerine uygun şekilde maske ve sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra MEÜ İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. Muzaffer İnneci tarafından Kur-an'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video izletildi.

"Gerçek bir kahramanlık"

Rektör Çamsarı, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkesinin geleceği ve milletinin özgürlüğü için gözünü bile kırpmadan canını veren şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. 15 Temmuz 2016'da Türk Milletinin gerçek bir kahramanlık hikayesi yazdığını belirten Çamsarı, hain FETÖ üyelerinin şanlı Türk Ordusunun, Emniyet Kuvvetlerinin üniformalarını kirleterek, tanklarla, savaş uçaklarıyla kendi milletini hedef alarak masum insanların üzerine kurşun ve bomba yağdırdığını söyledi. Çamsarı, "Fakat o gece Türk Milleti her görüşten, meşrepten, çocuk, genç, yaşlı insanıyla gerçek bir kahramanlık örneği gösterip küllendiği zannedilen hürriyet ve İstiklal ateşini yeniden harlamış ve vatanına 251 şehide mal olsa da sahip çıkmıştır" diye konuştu.

"Biz bu hain girişimden dersimizi aldık"

Hainlerin asıl hedeflerinin vatanı işgal etmek olduğunu ve tüm düşmanlarla bu uğurda iş birliği gerçekleştirdiğini ifade eden Çamsarı, "İşgal planının işlememesi durumunda da ülkenin hedefine yürümesi ve tekrar dünyada sözü geçen, tarihine yakışır bir hale gelmesi azmi ve enerjisini tüketme amaçlanmıştı. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi, tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Biz bu hain girişimden dersimizi aldık. Tabiri caizse 15 Temmuz 2016 hürriyet ve istiklal aşımızın hatırlatıcı dozu oldu" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen darbe girişimini hiçbir zaman unutturmayacaklarını vurgulayan Rektör Çamsarı, "Her yıl 15 Temmuz'da, bir yandan milletimizin onurlu mücadelesinin gururunu, diğer yandan o gece yitirilen masum canların, dökülen kanların hüznünü bir arada yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 15 Temmuz, tüm Türkiye'nin, milletimizin tüm fertlerinin zaferidir. 15 Temmuz tarihe bir kayıttır. Unutmayacak, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ve Demokrasi Paneli

Çamsarı'nın konuşmasının ardından etkinlik '15 Temmuz ve Demokrasi Paneli' ile devam etti.Panelde, MEÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Efrumiye Ertekin 'Demokrasi Bilinci ve Aktif Vatandaşlık Üzerine Tarihsel Bir Değerlendirme' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Ertekin, "Canını hiçe sayarak, aktif vatandaşlığın önemini ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yapılması gereken demokrasimizi korumak, güçlendirmektir. Bu amaçlara ise ancak gerçek anlamda bir demokrasi bilinciyle ulaşılabilir" dedi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şerife Yorulmaz ise 'Türk Demokrasi Tarihine Kısa Bir Bakış' başlıklı konuşmasında, dünya demokrasi tarihine ve bu yolda gerçekleşmiş gelişmelere yer verdi. Yorulmaz, "İnsanlığın demokrasi ile imtihanı çok acıyla dolu. Türk demokrasi tarihi de öyle. Atılan her adımın yanında, büyük ekonomik, siyasi çalkantılar ve acılar var" diye konuştu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Erjem de '15 Temmuz'un Toplumsal Dinamikleri' başlıklı konuşmasında, FETÖ terör örgütünün yapılanma sürecinden ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan gelişmelerden bahsetti. Erjem, "Darbeye karşı yurttaşlarımız hakikaten örnek bir direniş gösterdi. Bunu da tankların önüne çıkarak, kurumlarla iş birliği göstererek ve yaklaşık 1 ay boyunca sokaklarda demokrasi nöbeti tutarak yaptılar. Bu olay ise demokrasimizi güçlendirdi. Tabii demokrasinin kurumlaşması kolay değil ve bu süreç deneyim, altyapı ve zaman istiyor. Yurttaşlarımız mücadeleleriyle demokrasimize, kurumlarımıza ve seçilmiş yönetime sahip çıktığını gösterdi" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Rektör Çamsarı: O gece Türk Milleti, vatanına sahip çıkmıştır
Rektör Çamsarı: O gece Türk Milleti, vatanına sahip çıkmıştır
Rektör Çamsarı: O gece Türk Milleti, vatanına sahip çıkmıştır
Rektör Çamsarı: O gece Türk Milleti, vatanına sahip çıkmıştır
Rektör Çamsarı: O gece Türk Milleti, vatanına sahip çıkmıştır

Mersin Üniversitesi, 15 Temmuz, Rektör, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rektör Çamsarı: 'O gece Türk Milleti, vatanına sahip çıkmıştır' - Son Dakika


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