Üye Girişi
Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

22.09.2021 14:02
Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi, System.String[]

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Silifke ilçesindeki Uzuncaburç Antik Kenti'nde, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığında devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Silifke ilçesindeki Uzuncaburç Antik Kenti'nde, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığında devam eden kazı çalışmalarını inceledi.

Kazı çalışmalarından çıkan parçaların koruma altına alınması için hazırlanan restorasyon ve konservasyon laboratuvarı ile kazı alanlarındaki çalışmaları inceleyen Çamsarı, Uzuncaburç Mahallesi Muhtarı Haluk Ünal ile yöresel ürün standını da gezerek yöre halkından çalışmaların bölgeye katkısı hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere aşı çağrısı

Uzuncaburç Diocaesarea Antik Kenti Tarihi Zeus Tapınağı içerisinde gerçekleştirilen bir televizyon programına da katılan Çamsarı, 27 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim konusuna değindi. Çamsarı, "Biz elimizden gelen bütün tedbirleri aldık. Sınıf yoğunluklarına ve diğer tedbirlere dikkat etmeye çalışacağız. Şu an için hazırız diyebilirim. Öğrencisiz kampüsün bir anlamı yok. Birçok farklı kurum ve sağlıkçılarla birlikte aldığımız kararlar sonucunda, öğrencilerimizi ağırlamaya hazırız. Bu noktada, tüm personel ve öğrencilerimizin aşılarını tamamlaması çok önemli" dedi.

"Mersin Üniversitesince yürütülen kazılarla antik kentler turizme kazandırılıyor"

Mersin'in turizm potansiyelinin çok fazla olduğuna vurgu yapan Rektör Çamsarı, "Mersin gerçekten Türkiye'deki en önemli turizm yerlerinden birisi ve çok da büyük bir antik altyapıya sahip. Bizler de bu altyapının ortaya çıkması ve turizme kazandırılması için tüm birimlerimizle çalışmalar gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çamsarı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca da kabul edilerek 2021 yılı yatırım programına alınan ve restorasyon ve rölöve çalışmaları MEÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen çalışmaların önemi vurgu yaptı. Çamsarı; "Uzuncaburç, hayranlık uyandıracak güzellikte bir yer. Aynı şekilde Kız Kalesi, Erdemli, Tarsus yüzey alanı, Soli Pompeiopolis gibi pek çok noktada da benzer kazı çalışmalarımız olacak. Artık Mersin'deki tüm antik kazıların turizme kazandırılmasında yönetimin Mersin Üniversitesi'nde olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"Şehrimize ve ülkemize değer katıyoruz"

Üniversite ve sanayi iş birliğinin önemine de değinen Çamsarı, hemen her kurumda Mersin Üniversitesi'nden bir danışman akademisyenin yer aldığını ve bu durumun Mersin'e çok önemli kazançlar getirdiğini aktardı. Çamsarı, "İş insanlarımız ile akademisyenlerimizi bir araya getirmek, teori ile pratiği bir araya getirme noktasında çok güzel bir uyum sağlıyor. Bunların uyumu da şehrimize ve ülkemize ciddi bir katma değer katıyor. Böylece biz de AR-GE gerektiren, teknolojik ürünler üreterek ihraç edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Mersin sağlık turizmi açısından çok önemli bir konuma geliyor"

Yeni açılan Onkoloji Hastanesi ve inşaatı devam eden Diş Hekimliği Fakültesinin de tamamlanması ile birlikte Mersin'in sağlık turizmi açısından çok önemli bir konuma geleceğini aktaran Rektör Çamsarı, şöyle devam etti; "Onkoloji hastanemizdeki yoğunluk, hastalığın yaygınlığını bizlere göstermesi açısından üzüntü verici olsa da hastalarımızın şehir dışına gitmek zorunda kalmıyor olması bizim için önemli. İnşaatı devam eden Diş Hekimliği Fakültesi Hastanemizin de bölgemiz için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Diş Hekimliği Fakültemizde, akademisyen kadromuzu ve alt yapımızı tamamladık, binanın inşaatı bittiğinde en zorlu diş ameliyatlarını yapabilecek bir hastanemiz olacak."

Yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan kültür merkezi içerisinde yer alan 'Girişimcilik Merkezi ve Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi' hakkında da bilgiler veren Çamsarı; "Kültür merkezimizin alt kısmında girişimcilik merkezimiz şu anda aktif. Üst katlarda ise çok güzel bir eğitim merkezi kurduk, Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi. Yakında orayı da faal hale getireceğiz. Orada meslek seçiminden tutun da gençlerimizin gerçekleştirmek istedikleri projelere destek olmaya kadar bir çok faaliyet gerçekleştirilecek. Tüm birimlerimizin desteğiyle gençlerimiz, meslekleri tanıma, buluş yapma, şirketleşmeye kadar birçok aşamada destek alabilecekler" dedi.

İnşaatı devam eden Denizcilik Fakültesinin de Mersin ve bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Çamsarı, konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Deniz Ticaret Odası'ndan aldıkları desteğe işaret ederek, "Gerçekten Türkiye'de hiçbir üniversitede olmayan tüm birimleriyle yeni bir bina yapılıyor. Kendi simülasyon laboratuvarından, havuzuna kadar ayrı bir merkez olacak. Gerçekten kalıcı ve ses getirici, deniz şehri olan Mersin'e yakışan bir fakülte olacak" ifadelerine yer verdi.

"Akkuyu'daki nükleer tesisin elemanlarının yetişmesi için eğitim seferberliği başlatacağız"

İlçelerdeki meslek yüksekokullarının güncel durumlarını paylaşan Çamsarı, şu bilgileri verdi; "Gülnar ve Aydıncık'taki okullarımızı, bazı özel bölümlerle desteklemek istiyoruz. Akkuyu'daki nükleer tesisin elemanlarının yetişmesi için bir eğitim seferberliği başlatacağız. İşletmecisinden, muhasebecisine, sosyal ihtiyaçlara kadar birçok isteği gidereceğiz. Anamur Meslek Yüksekokulumuz ise en oturmuş birimlerimizden bir tanesi. Çok güzel bir kampüsü oldu, yanında bir de yurdumuz var. Yakın zamanda sahalar ve yüzme havuzları da olacak. Mut'ta ise alanımızın genişliği itibariyle yenilikler yapacağız. Öğrenci yurdu için talepte bulunduk. Erdemli Meslek Yüksekokulumuza da yeni bir bina yapmak için altyapı hazırlığımız devam ediyor." - MERSİN

Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi
Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi
Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı 13:39 Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı 13:09 Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu 13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı 12:34 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi 12:13 Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek 12:05 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı 11:58 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş

Son Dakika Haberleri
13:40 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı
13:39 Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hakaret dünya basınında yer aldı
13:19 Nefes kesen gösteri! Gökbey helikopteri Teknofest'e özel uçuş gösterisi gerçekleştirecek
13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi
12:33 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı
12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
12:06 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
12:04 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
11:58 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı         
13:40
Hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcılar tarafından 350 bin TL'si alındı Hayvan sahiplenmek isterken dolandırıcılar tarafından 350 bin TL'si alındı         
13:29
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve böceğe 9 lira ödedi Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve böceğe 9 lira ödedi         
13:06
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar         
12:24
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın         
11:59
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı         
10:59
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 14:05:59. #1.11#
SON DAKİKA: Rektör Çamsarı, Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement