Son Dakika Haberleri: Rektör Cebeci'den yeni akademik yıl mesajı
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Rektör Cebeci'den yeni akademik yıl mesajı

1 saat önce

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, 2019-2020 akademik yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Cebeci'den yeni akademik yıl mesajı, System.String[]

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, 2019-2020 akademik yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cebeci mesajında, başarı yolculuğunda yeni hedeflere ulaşmanın arzu ve tutkusuyla yeni akademik yılına girmenin sevinci ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Bu yılki üniversite yerleştirme sınavı sonuçlarına göre üniversitenin, kuruluşundan bugüne en yüksek doluluk oranına ulaştığını hatırlatan Cebeci, "Buna bağlı olarak ve yeni açılan 11 bölüme öğrenci almak suretiyle öğrenci mevcudumuzda ciddi artışlar olmuş, yabancı öğrenci mevcudunu da üç katına çıkarmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Son 1,5 yılda yürüttükleri kurumsal düzenlemeler, motivasyon çalışmaları ve öğretim kadrosunu güçlendirme çabalarıyla önemli mesafeler katedildiğini vurgulayan Cebeci, şunları kaydetti:

"Artık belli sorunları geride bırakıp kaliteye ve başarıya odaklanma durumundayız. Bütün öğretim ve idari personelimizin yeni öğretim yılında daha güçlü bir kararlılık ve azimle çalışacaklarına inancım tamdır. Hepinize huzurlu, verimli ve başarılı bir öğretim yılı temennisiyle sağlık ve esenlikler diliyorum. Üniversitemiz ailesine yeni katılan öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, Yalova Üniversitesini tercihlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimizin yeni öğretim yılının hayırlı ve başarılı geçmesini diliyorum."

Rektör, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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