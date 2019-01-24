Rektör Çelik'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor
1 saat önce
Harran Üniversitesindeki görevine başlayan Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Harran
Üniversitesindeki görevine başlayan Prof. Dr. Mehmet Sabri
Çelik'e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Rektör
Prof. Dr. Çelik'e son olarak AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri
, Şanlıurfa
Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız
ile Karaköprü
Belediye Başkanı Metin Baydilli hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek her birisine ayrı ayrı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik
, kendilerine verilen bu görevi en iyi şekilde yaparak Harran Üniversitesini daha da ileri bir noktaya taşıyacaklarını belirtti. Bunu da siyasetçisinden bürokratına her bir Şanlıurfalıyla birlikte yapacaklarını söyledi.
Yeni görevinin kendilerine hayırlı olmasını dileyen Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Harran Üniversitesi kendisinin de 21 yıl emek verdiği bir yer olduğunu söyleyerek, "Bu nedenle buraya gelince yuvama geldiğimi hissediyorum. Yaptığınız çalışmalar da Osmanbey Kampüsünü odak seçmeniz çok isabetli bir karar. Buranın 24 saat yaşayan bir üs haline getirilmesi için üzerimize düşen her türlü desteğe varız" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:34 Kaynak: İHA
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