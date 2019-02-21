Son Dakika Haberleri: Rektör Çiçek; "Sürdürülebilir Bir Ar-Ge Üniversitesi Olmak İstiyoruz"

Rektör Çiçek; "Sürdürülebilir Bir Ar-Ge Üniversitesi Olmak İstiyoruz"

1 saat önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yönetimde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğundan hareketle göreve geldiği19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren günümüze kadar yapılan girişimleri, elde edilen kazanımları ve üniversitenin geleceğe dönük projelerini, çalışanlarına...

Rektör Çiçek;
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, yönetimde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğundan hareketle göreve geldiği

19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren günümüze kadar yapılan girişimleri, elde edilen kazanımları ve üniversitenin geleceğe dönük projelerini, çalışanlarına sunum yaparak anlattı. "Kazanımlar Hedefler" sunumu Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Çiçek sunumunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu ilin jeopolitik önemine göre yapabileceğinin bu zamana kadar yüzde 20'sini yaptığını, buz dağının altında ortaya çıkarılması gereken yüzde 80'lik bir kısmın bulunduğunu söyledi. Çiçek çalışanlarına seslenerek, "Biz sürdürülebilir bir Ar-Ge Üniversitesi olmak istiyoruz. Tüm çalışanların bu amaç doğrultusunda çalışmasını istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız tüm yenilikler, çalışmalar bu doğrultuda gerçekleştirildi" dedi.

" Türkiye'nin ekonomi hedefine katkı koyacağız"

Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine değinen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Üniversite olarak geliştireceğimiz projeler ile Türkiye'nin ekonomi hedefine katkı koymak zorundayız. Bunun için araştırma yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs ve barınma imkanı sağlıyoruz" diyerek bu aşamada yaptıkları çalışmaları sunum eşliğinde anlattı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Rektör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güncel
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