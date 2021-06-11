Rektör Çiçek, Tematik Alan Laboratuvarlarını İnceledi - Son Dakika

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan tematik alanlar laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALM), ileri düzey teknolojik cihazlar ve profesyonel teknik destek ile hem Üniversitemizden hem de kamu ve özel kuruluşlardan başvuran araştırmacıları desteklemek için önemli bir altyapıya sahip.

İlimizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu temel analiz ve testlerin gerçekleştirilmesi için kaliteli bir araştırma imkanı sunan MSKÜ ALM, böylece ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda da değer yaratıyor.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de önemli bir misyonu yerine getiren MSKÜ ALM içerisinde yer alan tematik alan laboratuvarlarını ziyaret ederek, burada çalışmalar gerçekleştiren araştırmacıların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaretinde Rektör Çiçek'e Rektör Danışmanı aynı zamanda Fen, Sağlık ve Mühendislik Alanları Koordinatörü Doç. Dr. Bekir Çöl eşlik etti.

MSKÜ ALM bünyesinde hizmet veren Malzeme Araştırma, Manyetik Malzeme Araştırma, Biyokimya, Termal Analiz ve Yüzey Ölçümü Analiz Laboratuvarları hakkında tek tek bilgi alan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, taleplerin yerine getirilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.