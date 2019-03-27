Son Dakika Haberleri: Rektör Çiçek Üniversite Yöneticileri ile Bir Araya Geldi

Rektör Çiçek Üniversite Yöneticileri ile Bir Araya Geldi

35 dakika önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Daire Başkanları, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleri, Rektör Prof. Dr.Hüseyin Çiçek başkanlığında toplandı.

Rektör Çiçek Üniversite Yöneticileri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Daire Başkanları, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleri, Rektör Prof. Dr.

Hüseyin Çiçek başkanlığında toplandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı Özel Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, idari birimler arasındaki işleyişin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı.

Toplantıda, idari yöneticilerin de genel konular üzerine görüşleri alınarak fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Rektör Çiçek, üniversite olarak hedeflerimize ulaşabilmemiz için birimlerimizin koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini vurgulayarak, tüm personelin bu çerçevede elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini söyledi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

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