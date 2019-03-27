Rektör Çiçek Üniversite Yöneticileri ile Bir Araya Geldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Daire Başkanları, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleri, Rektör Prof. Dr.Hüseyin Çiçek başkanlığında toplandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Daire Başkanları, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleri, Rektör Prof. Dr.



Hüseyin Çiçek başkanlığında toplandı.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı Özel Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, idari birimler arasındaki işleyişin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler tartışıldı.



Toplantıda, idari yöneticilerin de genel konular üzerine görüşleri alınarak fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Rektör Çiçek, üniversite olarak hedeflerimize ulaşabilmemiz için birimlerimizin koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini vurgulayarak, tüm personelin bu çerçevede elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini söyledi. - MUĞLA

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