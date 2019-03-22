Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı "2019 Nevruz Eskişehir" Programına Konuk Oldu

Rektör Çomaklı "2019 Nevruz Eskişehir" Programına Konuk Oldu

23 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı "2019 Nevruz Eskişehir" programına konuk olduRektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın konuk olduğu "2019 Nevruz Eskişehir" programının çekimleri, Anadolu Konukevi'nde gerçekleştirildi.

Rektör Çomaklı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı "2019 Nevruz Eskişehir" programına konuk oldu

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın konuk olduğu "2019 Nevruz Eskişehir" programının çekimleri, Anadolu Konukevi'nde gerçekleştirildi. TRT Avaz ekranlarında canlı yayınlanan programa Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın yanı sıra Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu da katıldı. Bahri Özüpek'in sunuculuğunu yaptığı programda Türk dünyası ve nevruz gelenekleri konuşuldu. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Türk coğrafyasından eğitim almaya gelen öğrencilere yönelik uygulamalar hakkında da bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

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