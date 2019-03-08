Rektör Çomaklı: "2023 Eğitim Vizyonu Ülkemiz İçin Büyük Önem Arz Ediyor"

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.



Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, yakın zamanda gerçekleşen ve Milli Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına katıldığını hatırlatarak toplantının oldukça verimli geçtiğini vurguladı. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi hakkında değerlendirmede bulunan Çomaklı: "Eğitim sistemimizde gerçekleştirilmesi düşünülen dönüşüm alanlarının tespiti ile bu dönüşümün kapsamını belirleyen ve buna dair bir yol haritası ortaya koyan bu belge, eğitimin aktörleri ve paydaşlarına bir gelecek vizyonu çizmesi, eğitim politikasının karar alma ve icra makamlarına politika ve program belirleme noktasında kılavuz olma imkanı sağlaması açısından önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır." ifadelerini kullandı.



Bu vizyon doğrultusunda öğrencilerin, yükseköğretime kadarki süreçte nitelikli ve donanımlı bireyler haline geleceklerini, bu sayede altyapısını tamamlamış şekilde üniversite eğitimine başlayacaklarını belirten Rektör Çomaklı, çizilen bu yol haritası ile başarının en kısa zamanda geleceğine inandığını söyledi.



Ziyaretlerinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy'a teşekkür eden Rektör Çomaklı, 2023 Eğitim Vizyonunun ülkemiz eğitim ve öğretimine hayırlı olması temennisinde bulundu.



Dr. Şensoy: "Atatürk Üniversitesi, Üzerine Düşen Görevi Layıkıyla Yerine Getiriyor"



Misafirperverliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Şensoy, ülke eğitiminde marka haline gelmiş böylesine güzide bir kurumda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



2023 Eğitim Vizyonunda birinci hedefin eğitim kalitesinin artırılması için ölçme değerlendirme yöntemlerinin etkinleştirilmesi olduğunu belirten Genel Müdür Şensoy: "Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. 2023 Eğitim Vizyonuyla birlikte ölçme değerlendirmede ki soru yaklaşımı, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme, zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacak. Yeni yapılacak sınavlarda artık bilgi depolamaya dayalı, öğrencinin sadece hafıza gücünü ölçen sorulara yer verilmeyecek, okuduğunu anlama ve algılama da büyük önem arz edecek." dedi.



Ülkelerin kalkınmasının ancak eğitim ve buna bağlı olarak yapılan üretimle gerçekleşeceğini aktaran Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sadri Şensoy, 2023 Eğitim Vizyonunun ülke kalkınmasına önemli ölçüde destek vereceğini söyledi. Bu kalkınmanın en önemli aktörlerinden olan üniversitelere de büyük görev düştüğünü aktaran Şensoy, Atatürk Üniversitesinin bu görevi layıkıyla yerine getirecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde tüm akademisyen ve idari personele başarılar diledi. - ERZURUM

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