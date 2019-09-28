Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı 6550 değerlendirme paneline başkanlık yaptı
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Rektör Çomaklı 6550 değerlendirme paneline başkanlık yaptı

1 saat önce

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında; T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı heyeti ile TÜBİTAK heyeti, "6550 Değerlendirme Paneli" için Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör Çomaklı 6550 değerlendirme paneline başkanlık yaptı, System.String[]

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında; T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı heyeti ile TÜBİTAK heyeti, "6550 Değerlendirme Paneli" için Atatürk Üniversitesini ziyaret etti.


Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanuna göre aday olan Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ATASAM) Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen 6550 değerlendirme panelinde, 14 kişiden oluşan panel heyetine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlık yaptı.


Panele ayrıca, ATASAM'dan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve ATASAM ekibi katıldı.


Panel heyetine ATASAM'ın yürütücüsü olduğu Türkiye'nin 2023 vizyon projesi olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, DAG'ın Türkiye'nin en büyük ve ilk kırmızı öte teleskobuna sahip uzay bilimleri ve teknolojileri alanındaki önemli uluslararası bilimsel yatırımlarından birisi olduğuna vurgu yaptı.


Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamındaki en büyük ve önemli yatırımlarından olan DAG projesinde, ilk ışığın 2020 sonunda alınacağını söyleyen Prof. Dr. Çomaklı, kurulacak ulusal ve uluslararası ortaklıklarla çalışma alanının genişletileceğini aktardı.


Panel ile birlikte 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepelerinde yapımı süren gözlemevi inşaatını ziyaret eden heyet, burada birtakım incelemelerde bulundu. - ERZURUM

Çomaklı, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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