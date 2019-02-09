Rektör Çomaklı, Araştırma Teşvik Ödülünü Kazanan Doç. Dr. Yurtcan'ı Tebrik Etti

Bilim ve endüstride yapılan araştırma çalışmalarını ve hizmetlerini değerlendirmek, yetişmekte olan kuşakları özendirmek ve teşvik etmek amacıyla ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N.

Bilim ve endüstride yapılan araştırma çalışmalarını ve hizmetlerini değerlendirmek, yetişmekte olan kuşakları özendirmek ve teşvik etmek amacıyla ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından her yıl verilen Onur, Bilim, Hizmet ile Araştırma ve Teknoloji Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 2018 Yılı Ödülleri kapsamında Araştırma Teşvik Ödülünü almaya hak kazanan Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan'ı makamında misafir etti.



Doç. Dr. Yurtcan: "Bu Ödülü Almak Gurur Verici"



40 yılını bilime, araştırmaya, öğrenmeye ve öğretmeye adayan, değerli bilim insanı Prof. Dr. Mustafa Parlar'ın anısını yaşatan bu ödülü almaktan dolayı duyduğu gururu Rektör Çomaklı ile paylaşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, üniversite yönetiminin çalışmalarını desteklemesi ve bölümdeki çalışma arkadaşlarının gösterdiği iş birliğinin bu başarıda çok önemli bir payı olduğunu söyledi.



Üniversitenin sağladığı laboratuvar ve malzeme imkanı başta olmak üzere sunulan birçok olanakların başarıya ulaşmasında büyük rol oynadığını belirten genç bilim insanı, desteği ve ilgisinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.



Rektör Çomaklı: "Uygun Araştırma Koşullarını Meydana Getirmek İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz"



2018 Yılı Ödülleri kapsamında Araştırma Teşvik Ödülünü almaya hak kazanan Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan'ı misafir eden Rektör Çomaklı, bu ödülün kendilerini oldukça sevindirdiğini belirtti. Bilimsel çalışmaları ve başarıları, farklı üniversiteler tarafından da takdir edilen değerli akademisyenleri bünyelerinde barındırdıklarına dikkat çeken Çomaklı; bilimi, üretime dönüştürme gayreti ile kayda değer bir niteliği yakalamış olan Yurtcan'ı yürekten kutladığını, bu ödülün kendileri adına da gurur verici olduğunu dile getirdi.



Nitelikli akademisyen kadrosu oluşturma, uygun araştırma koşulları meydana getirme ve kaliteli öğrenci potansiyeline sahip olma yolunda yoğun uğraş gösterdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Çomaklı, bu çabanın meyvelerini almanın da mutluluk verici olduğunu söyledi. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi yönetimi olarak yapılan bu çalışma ve üretimleri takdir ettiklerini ve desteklerini vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, aldığı ödül nedeniyle Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan'ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - ERZURUM

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