Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı, Birim İncelemelerini Sürdürüyor

Rektör Çomaklı, Birim İncelemelerini Sürdürüyor

17 dakika önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezi ziyaretlerine devam ediyor.

Rektör Çomaklı, Birim İncelemelerini Sürdürüyor, System.String[]
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezi ziyaretlerine devam ediyor.

Üniversitenin tüm birimlerini gezerek yerinde inceleme yapan Rektör Çomaklı, dekanlar ve akademisyenle toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulunuyor. Çomaklı, ziyaretler kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette yüksekokulun çalışmalarını yerinde inceleyen Çomaklı, öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi yönünde üniversite yönetimi olarak gerekenlerin yapıldığını dile getirdi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesinde yeni kurulan birimlerden bahseden Rektör Çomaklı'nın ardından, birim yöneticileri sorumlu oldukları koordinatörlükler hakkında akademisyenlere bilgi verdi.

Rektör Çomaklı: "90 Ülkeden, 3 Bin Misafir Öğrenciye Sahibiz"

Atatürk Üniversitesinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin artacağını belirten Rektör Çomaklı, üniversitede devam eden büyük projelerin olduğunu ve öğretim üyelerinin de destekleriyle yeni çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

Çomaklı: "60 ülkenin çeşitli üniversiteleriyle iş birliği halinde olmamız, üniversitemizi uluslararasılaşma anlamında önemli bir seviyeye taşımış durumda. Aynı zamanda dünyanın 90 ülkesinden gelen kültür elçisi 3 bin misafir öğrencimize her türlü desteği veriyor, onlara kendi evlatlarımız gibi sahip çıkıyoruz. Üniversitemizde hem sorumlu oldukları bölümün eğitimini, hem de Türkçe dil eğitimi alan öğrencilerimiz, buradan çok iyi bir şekilde Türkçe konuşarak mezun oluyorlar." ifadelerini kullandı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:10 Kaynak: İHA

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