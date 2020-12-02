Rektör Çomaklı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Rektör Çomaklı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
02.12.2020 16:32
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Uzun bir yolculuktur hayat. Bu yolu hepimiz yol arkadaşlarımızla yürürüz. Ancak herkes aynı yolu aynı şartlarda yürüyemez. Bazen hayat engeller koyar önümüze. Önemli olan bu engelleri aşarken ne kadar birbirimize destek olduğumuzdur.
Engellerin fiziki bir gerçek olduğunu unutmadan, bu gerçeği aşmak zorunda olan yol arkadaşlarımızı gönülden destekleyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık oluşturmasını diliyorum." - ERZURUM
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