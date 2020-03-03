Rektör Çomaklı'dan Bahar Kalkanı Harekatı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı'dan Bahar Kalkanı Harekatı mesajı - Son Dakika

Rektör Çomaklı'dan Bahar Kalkanı Harekatı mesajı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İdlib'de askerlerimizin şehit olmasına sebep olan hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı'dan Bahar Kalkanı Harekatı mesajı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İdlib'de askerlerimizin şehit olmasına sebep olan hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında, Bahar Kalkanı Harekatı ile İdlib'e cemre düştüğünü belirten Çomaklı şu ifadelere yer verdi;


"İdlib'de kahraman askerlerimizin şehadeti tüm milletimizi derinden sarsmıştır. Ancak yaşanan bu olumsuz duruma karşılık, çok az topluma nasip olan tarihimiz bize, Türkiye'nin sadece bir ülke değil bir vatan olduğunu ve milletimiz bir bütün halinde kenetlendiği zaman önümüzde hiçbir engelin duramayacağını göstermiştir. Türk milleti kenetlendiği zaman Çanakkale Savaşı'nda dönemin büyük devletlerine Çanakkale geçilmez diyebilmiş, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele meydan okuyabilmiş ve 15 Temmuz'da darbecilere karşı göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkabilmiştir. Muhakkak ki tüm milletimiz bir bütün olduğunda kışlar kısa süre içerisinde bahara dönecektir. Nitekim şanlı ordumuzun Bahar Kalkanı Harekatı ile İdlib'e cemre düşmüştür. İnandığı doğru yolda yürümekten asla vazgeçmeyen ve her daim mazlumu yanında olan milletimize ve şanlı ordumuza muvaffakiyetler diliyorum." - ESKİŞEHİR

Bahar Kalkanı Harekatı, Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:47 Kaynak: İHA
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