Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'dan Bayan Voleybol Takımına Moral Ziyareti

Rektör Çomaklı'dan Bayan Voleybol Takımına Moral Ziyareti

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TVF 1. Ligi'nde mücadele veren Bayan Voleybol Takımına destek olmak ve moral verebilmek için maç öncesinde sprocularla bir araya geldi.

Rektör Çomaklı'dan Bayan Voleybol Takımına Moral Ziyareti, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TVF 1. Ligi'nde mücadele veren Bayan Voleybol Takımına destek olmak ve moral verebilmek için maç öncesinde sprocularla bir araya geldi.

Sporculara, üniversite olarak her zaman her yerde destek olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Şafak Ertan Çomaklı, bugün de bu amaçla burada bulunduğunu ve karşılaşmayı tribünden takip edeceğini dile getirdi. Üniversitenin, misyonu gereği her alanda başarılı olmayı kendisine ilke edindiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu hedefler doğrultusunda da tüm spor branşlarımızda şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini belirtti. TVF 1. Ligi'nde mücadele veren Anadolu Üniversitesi Bayan Voleybol Takımının da bu sene hedefinin Süper Lig olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, sprocuların da tüm iyi niyetleriyle bu hedef için emin adımlarla yürüdüklerine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

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