Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret
Son Dakika Yaşam Rektör Çomaklı'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret - Son Dakika

Rektör Çomaklı'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Rektör Çomaklı'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Anadolu Üniversitesinin çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Kurum'a bilgi veren Rektör Çomaklı ortak işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Murat Kurum, Çomaklı, Rektör, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
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