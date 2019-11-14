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Rektör Çomaklı'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret
6 saat önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Anadolu Üniversitesinin çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Kurum'a bilgi veren Rektör Çomaklı ortak işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR
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