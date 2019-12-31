Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması - Son Dakika

Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması

5 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yayınladığı video ile yeni yılı kutladı.

Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yayınladığı video ile yeni yılı kutladı.


Tercih döneminde kamera karşına geçerek sıra dışı bir reklam filmine imza atan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu kez de yeni yıl kutlaması için kamera karşısına geçti. Rektör Çomaklı'nın yeni yıl mesajı da sıradışı eğlenceli anlara sahne oldu. Rektör Çomaklı'nın eğlenceli videosu, üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılırken binlerce beğeni topladı. - ESKİŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı
Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz

Son Dakika Haberleri
04:41 2020'yi denizde karşıladılar -1 - Son Dakika
04:38 87 sahil güvenlik gemisinin mürettebatı, yeni yıla görev başında girdi - Son Dakika
04:38 Ankara sağlık bakanı koca, ankara'da yılın ilk bebeğini ziyaret etti 2 - - Son Dakika
04:38 Başkan büyükakın, 2020'nin ilk çocuğu enes'in kulağına ezan okudu - Son Dakika
04:38 Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 03:42:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Çomaklı'dan eğlenceli yeni yıl kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]