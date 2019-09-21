Rektör Çomaklı'dan Eskişehir Şehir Hastanesine ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Eskişehir Şehir Hastanesini ziyaret etti.



Şehir Hastanesi ziyaretinde Rektör Çomaklı'ya, üniversite yönetimi ve akademisyenler eşlik etti. Ziyarette Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Rektör Çomaklı'ya Eskişehir Şehir Hastanesinin son teknoloji cihazlarla donatıldığını, bin 81 yatak kapasiteli olduğunu, modern konsepti ve konforuyla 333 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu, acil hasta nakilleri için helikopter pistinin yer aldığını, 254 poliklinik odasının bulunduğunu ve yanık merkezi dahil 156 yoğun bakım yatağı, 37 ameliyathane, 40 fizik tedavi ve rehabilitasyon yatağı sahip olduğunu aktararak Eskişehir Şehir Hastanesinin bölgede önemli bir sağlık merkezi olduğunu belirtti.



Hastanedeki özellikli birimlerle birlikte palyatif bölümünde tedavileri devam etmekte olan hastaları da ziyaret eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici'den hastalar hakkında bilgiler aldı. Başhekim Bildirici Rektör Çomaklı'ya palyatif bakımın hastayı rahatlatacak yaşam kalitesini en yüksek düzeyde tutacak tedavi şekli olduğunu belirtti.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ziyaret esnasında karşılaştığı hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi.



Ziyaret sonrası Rektörü Çomaklı'ya eşlik eden Anadolu Üniversitesinin ilgili fakülte dekanları, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehir Hastanesi yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arasında yapılabilecek işbirliği konuları konuşuldu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi olarak Şehir Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılacak her türlü işbirliğine destek vermeye hazır olduklarını belirtti. - ESKİŞEHİR