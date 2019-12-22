Rektör Çomaklı'dan kazada hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı - Son Dakika

"Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Servet Abracı'ya Allah'tan rahmet, sevdiklerine, yakınlarına ve Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı dilerim" - ERZURUM

Atatürk Üniversitesinden yayımlanan taziye mesajında ise şu ifadelere yer verildi;

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Servet Abracı için bir taziye mesajı yayımladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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