Rektör Çomaklı'dan Mehmet Sekmen'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hafta sonu yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hafta sonu yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Sekmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyarette konuşan Rektör Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile bugüne kadar iş birliği içerisinde ciddi projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.



Bölgenin önde gelen iki kurumunun uyum içinde çalışarak topluma yararlı ve şehre faydalı projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Rektör Çomaklı, bundan sonraki dönemde de aynı uyum ve samimiyetle ortak faaliyetlerde yer almaya devam edeceklerini ifade etti. Şehrin ve bölgenin gelişmesi için bilimsel çalışmaları, gündelik hayata entegre etme yönünde eğilimlerinin olduğuna dikkat çeken Çomaklı, Yeni YÖK vizyonunda yer alan şehir paydaşları ile ortak çalışmalar yapma yaklaşımına uygun şekilde hareket ettiklerini hatırlattı.



Yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Sekmen'e başarılar dileyen Prof. Dr. Çomaklı, belediye ile her alanda yakın iş birliğinin sürdürülmesi için bundan sonraki süreçte de çalışmaların yürütüleceğini kaydetti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Sekmen, üniversite ve yerel yönetimler arasındaki bütünleşmenin şehre kazandırdığı pozitif katkının farkında olduklarını ve her türlü iş birliğinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Bu zamana kadar Atatürk Üniversitesi ile sayısız etkinlikte buluştuklarını aktaran Başkan Sekmen, yeni dönemde de bu birlikteliğin artarak devam edeceğini söyledi ve nazik ziyaretten dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti

Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar