Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'dan öğrenci kulüpleri koordinatörlüğüne ziyaret
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Rektör Çomaklı'dan öğrenci kulüpleri koordinatörlüğüne ziyaret

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı öğrenci kulüplerini ziyaret etti.

Rektör Çomaklı'dan öğrenci kulüpleri koordinatörlüğüne ziyaret, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı öğrenci kulüplerini ziyaret etti.


Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğünü ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, kulüplerinin yeni öğretim yılındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. Üniversite yönetimi olarak öğrenci kulüplerini önemsediklerini dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, bu doğrulta öğrenci kulüplerine gereken desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. Rektör Çomaklı "Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğümüz, öğrenci odaklı çalışan önemli birimlerimizin başında geliyor. Bugün koordinatörlüğümüz bünyesinde aktif olarak faaliyetlerini sürdüren 63 kulübümüz var. Öğrencilerimiz ilgi duydukları kulüplere katılım göstererek kulüp yönetiminde söz sahibi olurken hem de yıl boyu düzenledikleri etkinliklerde aktif rol alma imkanını elde ediyorlar. Burayı aynı zamanda öğrencilerimizin, iş yaşamları öncesinde tecrübe edinebilecekleri bir alan olarak görüyoruz. Yeni öğretim yılında aramıza yeni katılan tüm öğrencilerimizin, ilgili alanlarına yönelik bir kulübe dahil olmalarını tavsiye ediyor, 2019-2020 öğretim yılında da kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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