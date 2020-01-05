Rektör Çomaklı'dan öğrencilere sürpriz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı'dan öğrencilere sürpriz - Son Dakika

Rektör Çomaklı'dan öğrencilere sürpriz

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, final sınavlarına hazırlanan öğrencileri kütüphanede ziyaret ederek, sınavları öncesi moral verdi.

Rektör Çomaklı'dan öğrencilere sürpriz, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, final sınavlarına hazırlanan öğrencileri kütüphanede ziyaret ederek, sınavları öncesi moral verdi.


Rektör Çomaklı'nın eşi Seda Çomaklı'nın da eşlik ettiği ziyarette ayrıca, Açıköğretim Fakültesinden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Başar ve Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık da bulundu. Sürpriz kütüphane ziyaretinde öğrencilere ders çalışırken ihtiyaç duyabilecekleri ajanda, not defteri ve kalem gibi eğitim araç gereçleri de hediye edildi. Bütün öğrencilerle ayrı ayrı bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, onlarla birebir sohbet ederek yakından ilgilendi. Rektör Çomaklı'nın öğrencilere alanlarıyla ilgili esprili tavsiyelerde de bulunması, beklenmeyen ziyaretin öğrenciler açısından keyfini arttırdı. Duydukları memnuniyeti dile getiren öğrencilere Rektör Çomaklı, "Sizler ailelerinizin bizlere emaneti, başımızın tacı öğrencilerimizsiniz. Rahatınız ve güvenliğiniz bizim için çok önemli. Geleceğimiz, sizin ellerinizde" diyerek öğrencilerle samimi diyaloğunu sürdürdü. Rektör Çomaklı, öğrencilerin kendisiyle fotoğraf çektirmek yönündeki isteklerini de büyük bir mutlulukla kabul edip, onlarla farklı karelerde buluştu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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