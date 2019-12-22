Rektör Çomaklı'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı - Son Dakika

Rektör Çomaklı'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Çomaklı Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü kapsamında bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rektör Çomaklı Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü kapsamında bir mesaj yayımladı.


Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Sarıkamış Harekatı 1878'de Ruslar tarafından işgal edilen Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak ve Rusların Doğu Anadolu'yu istila etmelerini engellemek amacıyla başlatılmıştı. Aralık ayının sonlarına doğru planlanan harekat için 3. Ordu Sarıkamış'ın Allahuekber Dağları'nda -25 derece soğukta, düşmanı vatan topraklarından söküp atmak için yürürken adım adım eksilen orduyu Ruslar değil soğuk eritiyordu. Bazı savaşlar kazanılır bazı savaşlar kaybedilir ve biter. Bazı askerler gazi olur bazısı şehit. Ama bazen savaşlarda da hayat o anda donup kalır, bir soğuk nefes gibi... 90 bin asil ruh savaşamadan şehadete erer. 22 Aralık 1914 tarihinde başlayan ve 90 bin askerin donarak şehadete eriştiği Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıldönümünde Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Sarıkamış, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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