Rektör Çomaklı'dan Şehit Polis Nazım Tuncer İçin Taziye Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Diyarbakır Hani ilçesinde şehit olan polis Nazım Tuncer için bir taziye mesajı yayınladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Diyarbakır Hani ilçesinde şehit olan polis Nazım Tuncer için bir taziye mesajı yayınladı.



Taziye mesajında, şehit polis Nazım Tuncer'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Rektör Çomaklı, "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen kahraman polisimiz Nazım Tuncer'e yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dilerim" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

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