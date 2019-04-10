Rektör Çomaklı'dan Taziye Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ABD'de geçirdiği trafik kazasında vefat eden İlayda Kozak için taziye mesajı yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ABD'de geçirdiği trafik kazasında vefat eden İlayda Kozak için taziye mesajı yayımladı.



Yayımladığı mesajda, duyduğu üzüntüyü dile getiren Rektör Çomaklı, aileye ise başsağlığı diledi. Çomaklı, mesajında, "Üniversitemizin değerli öğretim üyelerinden Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak'ın ABD'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhume kızımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağılığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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