Rektör Çomaklı'dan Taziye Mesajı
12 dakika önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ABD'de geçirdiği trafik kazasında vefat eden İlayda Kozak için taziye mesajı yayımladı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ABD'de geçirdiği trafik kazasında vefat eden İlayda Kozak için taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:48 Kaynak: İHA
Yayımladığı mesajda, duyduğu üzüntüyü dile getiren Rektör Çomaklı, aileye ise başsağlığı diledi. Çomaklı, mesajında, "Üniversitemizin değerli öğretim üyelerinden Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak'ın ABD'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhume kızımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağılığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
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