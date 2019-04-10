Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'dan Taziye Mesajı

Rektör Çomaklı'dan Taziye Mesajı

12 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ABD'de geçirdiği trafik kazasında vefat eden İlayda Kozak için taziye mesajı yayımladı.

Rektör Çomaklı'dan Taziye Mesajı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ABD'de geçirdiği trafik kazasında vefat eden İlayda Kozak için taziye mesajı yayımladı.

Yayımladığı mesajda, duyduğu üzüntüyü dile getiren Rektör Çomaklı, aileye ise başsağlığı diledi. Çomaklı, mesajında, "Üniversitemizin değerli öğretim üyelerinden Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak'ın ABD'de geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhume kızımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağılığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:48 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Rektör, Çomaklı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı! İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:00:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı'dan Taziye Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]