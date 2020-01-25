Rektör Çomaklı'dan taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı'dan taziye mesajı - Son Dakika

Rektör Çomaklı'dan taziye mesajı

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı'dan taziye mesajı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın derin üzüntüsünü yaşamaktayız.


Devletimiz tüm birimleriyle seferber olmuş, büyük bir titizlikle yürütülen arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra, vatandaşlarımızın kayıplarını en aza indirmek için tüm tedbirler ivedilikle almıştır. Unutulmamalıdır ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü, aziz Türk milleti ise fedakar ve yardımseverdir. Birbirimize daha çok kenetlendiğimiz bu günlerde, birlik ve beraberliğimizle bu badireyi de kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız tamdır.


Atatürk Üniversitesi olarak üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzü ve ilgili öğretim üyelerimizi Elazığ'daki olası riskleri inceleme ve tespit etme noktasında çalışma yürütmeleri için görevlendirmiş bulunmaktayız. Ekibimizin olay yeri incelemeleri ve çalışmaları sonucunda hazırladıkları "Sismolojik Ön Değerlendirme Raporu"nu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu vesileyle, Atatürk Üniversitesi olarak aziz milletimizin yanında olduğumuzu ve her türlü destek için hazır bulunduğumuzu bir kez daha bildirmek isteriz.


Bu duygu ve düşüncelerle; böyle bir felaketin ve acının bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması ümidiyle Ülkemizin başı sağ olsun..." - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Telekom, Elazığ için seferber oldu
İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 00:04:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Çomaklı'dan taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]