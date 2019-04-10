Rektör Çomaklı: "Diyanet, Cumhuriyetimizin Stratejik Kurumlarından Biridir"

Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
, Eskişehir
İl Müftüsü Bekir Gerek
'e geniş bir heyetle nezaket ziyaretinde bulundu.
İl Müftüsü Bekir Gerek ile makamında bir süre sohbet eden Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, diyanet kurumunun neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir kurum olduğuna dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk
'ün gelecek vizyonu yüksek bir lider olarak Diyanet Teşkilatının kuruluşunun Türkiye Cumhuriyeti
'nin kuruluşu ile gerçekleştirdiği en önemli icraatlardan biri olduğunu belirten Rektör Çomaklı, "Bugün geldiğimiz noktada 15 Temmuz süreci bize diyanet kurumunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çok değer verdiğimiz bu kuruma elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. Müftülük
ziyaretini oldukça geniş bir ekiple yapıyor olmamız da bu desteğimizi vurgulamak içindir diyen Rektör Çomaklı, İl Müftüsü Bekir Gerek'i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. İl Müftüsü Bekir Gerek de Anadolu Üniversitesi'nin büyük bir üniversite olduğunu, bünyelerinde pek çok Anadolu Üniversitesi mezunu bulunduğunu belirterek, verdiği destek için Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya teşekkür etti.
Öte yandan gerçekleşen ziyarette, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya rektör yardımcıları, rektör danışmanları, kurumsal iletişim yetkilileri ve Açıköğretim Fakültesi temsilcileri de eşlik etti. - ESKİŞEHİR