Rektör Çomaklı, Doç. Dr. Yurtcan'ı Kabul Etti

Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 2018 Yılı Ödülleri kapsamında Araştırma Teşvik Ödülünü almaya hak kazanan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan'ı makamında kabul etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, bilim ve endüstride yapılan araştırma çalışmalarını ve hizmetlerini değerlendirmenin yanı sıra öğrencileri özendirmek ve teşvik etmek amacıyla ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından her yıl verilen Onur, Bilim, Hizmet ile Araştırma ve Teknoloji Teşvik ödüllerinin sahiplerinin belirlendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Çomaklı'nın bu kapsamda Araştırma Teşvik Ödülünü almaya hak kazanan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yurtcan'ı makamında kabul ettiği kaydedildi.
Çomaklı, ziyarette yaptığı açıklamada, bilimsel çalışmaları ve başarıları, farklı üniversiteler tarafından takdir edilen akademisyenleri üniversite bünyesinde barındırdıklarına dikkati çekti.
Bilimi üretime dönüştürme gayretiyle kayda değer bir niteliği yakalayan Yurtcan'ı yürekten kutladığını dile getiren Çomaklı, şunları kaydetti:
"Üniversite olarak nitelikli akademisyen kadrosu oluşturma, uygun araştırma koşulları meydana getirme ve kaliteli öğrenci potansiyeline sahip olma yolunda yoğun uğraş gösteriyoruz. Verdiğimiz bu çabanın meyvelerini almak bize mutluluk veriyor. Atatürk Üniversitesi yönetimi olarak çalışma ve üretimleri takdir ediyoruz."
Doç. Dr. Yurtcan ise hayatının uzun süresini bilime, araştırmaya, öğrenmeye ve öğretmeye adayan bilim insanı Prof. Dr. Mustafa Parlar'ın anısını yaşatan bu ödülü almaktan gurur duyduğunu aktardı.
Üniversite yönetiminin çalışmalarını desteklemesi ve bölümdeki çalışma arkadaşlarının gösterdiği iş birliğinin bu başarıda çok önemli bir payı olduğunu vurgulayan Yurtcan, sağlanan laboratuvar ve malzeme imkanı başta olmak üzere sunulan olanakların başarıya ulaşmasında büyük rol oynadığını kaydetti.