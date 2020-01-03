Rektör Çomaklı, Erzurum İmam Hatipler Derneğini ziyaret etti - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, şehrin paydaşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Erzurum İmam Hatipler Derneği (ERZİMDER) Başkanı Cemil İlbaş ve yönetimiyle bir araya gelen Rektör Çomaklı, ülke menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini, bu doğrultuda birçok dernek, vakıf ve STK temsilcileri ile iş birliği yapmak üzere hafta sonu ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.



"İnsani Değerlere Sahip Çıkan Nesillerin Yetişmesi İçin Çalışıyoruz"



Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmenin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Ülkemiz adına yapacağımız belki de en faydalı iş, geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerin erdemli bir şekilde yetişmeleri sağlamaktır. En önemli sorumluluğumuz; insani değerlere sahip çıkan, toplumsal aidiyet duygusuyla hareket eden gençlerimizin yetişmesine imkan ve zemini hazırlamaktır" dedi.



Erzurum İmam Hatipliler Derneğinin göstermiş olduğu özverili çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Prof. Dr. Ömer Çomaklı, özellikle derneğin her ay düzenli olarak tertip ettiği "Medrese İkliminde Müzakereler" programlarıyla alanında uzman isimleri gençlerle buluşarak önemli bir görevi üstlendiğini söyledi.



"İstişare Kültürü İletişimi Sürekli Diri Tutuyor"



Rektör Çomaklı'nın göreve geldiği günden sonra başlatmış olduğu Üniversite-STK buluşmalarının şehir için büyük önem taşıdığını, şehrin paydaşlarını harekete geçirmek için atılan önemli bir adım olduğunu vurgulayan ERZİMDER Başkanı Cemil İlbaş, bir araya gelmenin ve istişare etmenin iletişimi sürekli diri tuttuğunu aktardı. Milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerin doğru şekilde yönlendirmelerine yönelik gayret gösterdiklerini belirten Başkan İlbaş, bu süreçte kendilerine destek veren Rektör Çomaklı'ya teşekkür ederek kendisine ve ekibine başarılar diledi. - ERZURUM