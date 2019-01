Rektör Çomaklı, Gazeteciler ile Yemekte Buluştu

Atatürk Üniversitesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın yemeği düzenledi.

Atatürk Üniversitesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın yemeği düzenledi.



Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Uzay Restoran'da düzenlenen yemeğe, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, rektör yardımcıları, üniversite genel sekreteri, dekanlar, araştırma merkezi müdürleri ve basın mensupları katıldı.



Basın mensuplarının yeni yıllarını tebrik ederek ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutlayarak sözlerine başlayan Rektör Çomaklı, sivil toplum kuruluşları, idari ve yargı erkanı ile şehir paydaşlarıyla sık sık bir araya geldikleri gibi basın mensupları ile de dört ayda bir buluştuklarını aktardı. Yazılı ve görsel medya temsilcilerinin bu sayede yapılan çalışmalardan, genel işleyişten ve üretilen projelerden haberdar olduklarına dikkat çeken Çomaklı, düzenlenen etkinlik vesilesiyle üniversitedeki gelişmeler hakkında kısa bir bilgi paylaşımında bulundu.



"Yeni Nesil Üniversite Anlayışı, Topluma Katkı Misyonu Çerçevesinde Şekilleniyor"



Yeni YÖK Sistemine uygun, dünya ile entegre olmayı sağlayacak ve ülke yükseköğretimine katkı verecek bir projeyi yaklaşık bir yıl önce başlattıklarını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin çehresini değiştirecek ve geleceğini dizayn edecek olan "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Bu kapsamda projede gelinen nokta, elde edilen çıktılar ve gelecek tasarımları ile ilgili gelişmelerden bahseden Çomaklı: "Yeni Nesil kavramı teknoloji alanında mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade etmekte. Dünyada yükseköğretim alanında uzun süredir başlamış olan bir büyük dönüşüm ihtiyacı bu kavramla tanımlanmaya başlandı.



Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra ister üniversite-sanayi iş birliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir" dedi.



"Atatürk Üniversitesi Bir Büyük Değişim ve Dönüşüm Sürecini Planlandığı Şekliyle Yönetmektedir"



"Yeni nesil üniversiteleri farklılaştıran, onların topluma katkıyı nasıl ele alacakları olurken, benzeşen yönleri ise yepyeni araştırma ve öğrenme yöntemlerini bu doğrultuda ne kadar geliştirebilecekleri olacaktır" sözleriyle konuşmasını sürdüren Çomaklı: "Bu doğrultuda üniversitelerde başlamış olan yeni nesil üniversite çalışmalarının, Atatürk Üniversitesinin gücü ve konumuyla yeni bir aşamaya ulaşacağını değerlendirmekteyiz.



Atatürk Üniversitesi bir büyük değişim ve dönüşüm sürecini planlandığı şekliyle yönetmektedir. Bu kapsamda projenin süresi on dört aydır. Ancak her ay yeni bir uygulama devreye alınarak dinamik bir süreç yönetilmektedir. Bu süreçleri tamamlayarak, üniversitemize özellikle bilimsel açıdan yeni ve modern bir boyut kazandıracak çalışmaları bir an evvel hayata geçirmenin heyecanı yaşıyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, vatandaş ile aramızda köprü görevini üstlenen ve eksikliklerimizi gidermemiz adına bizlere yön veren şehrimizin kıymetli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini tekrar kutluyor, aileleriyle birlikte hayırlı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.



Dekanlar ile araştırma merkezi müdürlerinin fakülte ve birimler hakkında bilgi paylaşımında bulundukları program, soru-cevap kısmıyla son buldu. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Annesi Hayatını Kaybetti

Bakan Varank Gençlere Müjdeyi Verdi! 12 İlde Hizmete Giren Deneyap Atölyeleri 81 İle Kurulacak ve Ücretsiz Olacak

Müge Anlı, 42 Yıldır Birbirini Arayan Abla-Kardeşin, 2 Kardeşini Daha Buldu