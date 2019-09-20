Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı, Gazi Polis Nazif Özer'i ziyaret etti
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Rektör Çomaklı, Gazi Polis Nazif Özer'i ziyaret etti

52 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle; Mardin'in Derik ilçesinde 2003 yılında girdikleri çatışmada yaralanıp gazi olan polis memuru Nazif Özer'i evinde ziyaret etti.

Rektör Çomaklı, Gazi Polis Nazif Özer'i ziyaret etti, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle; Mardin'in Derik ilçesinde 2003 yılında girdikleri çatışmada yaralanıp gazi olan polis memuru Nazif Özer'i evinde ziyaret etti.


Rektör Çomaklı ziyarette gazilerimize duyduğu şükranı dile getirdi. Gazi Polis Memuru Özer'e ve tüm gazilere minnetlerini sunan Prof. Dr. Çomaklı, "Bu güzel vatan topraklarında huzur ve refah içerisinde yaşıyorsak; bunu, vatan toprağını canından kutsal sayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz, övgünün en güzelini, saygının en yücesini hak eden aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçluyuz. Bayrağımızı kanlarıyla bayrak yapan, toprağımızı tertemiz vücutlarıyla vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.


Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazi Polis Memuru Nazif Özer ise; Mardin'in Derik ilçesinde 21 Ekim 2003 tarihinde terör örgütü mensupları ile girdikleri uzaktan silahlı çatışma sonucu yaralandığını ve 2008 yılında görev malulü olarak emekliye ayrıldığını söyledi. - ESKİŞEHİR

Çomaklı, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
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