Rektör Çomaklı hafta sonu mesailerine devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite genelinde gerçekleştirdiği hafta sonu mesailerine devam ediyor. Yeni eğitim dönemine eksiksiz bir şekilde başlama adına birim ziyaretlerini sürdüren Rektör Çomaklı bu kapsamda; Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezini, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezini, Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yapımı devam eden Edebiyat Fakültesini ziyaret etti.



2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin en iyi şartlarda öğrenimlerine devam etmeleri ve eksiksiz bir şekilde eğitim alabilmeleri için incelemelerini aralıksız sürdüren Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini farklı alanlarda uygulamaya devam ediyor.



GHUAM Bölge Çiftçisine de İlham Kaynağı Oluyor



Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (GHUAM) bünyesinde yeniden dizayn edilen Gıda Mühendisliği Laboratuvarları ile Ekmek ve Süt Fabrikasının yanı sıra Tavuk Çiftliği ve Sağım Ünitesini gezen Rektör Çomaklı, buradaki çalışmaları inceleyip verim kalitesini kontrol etti. Süt ve süt ürünleri üretimi ile nitelikli öğrenci yetiştirilmesinde uygulamalı eğitimin verilmesine zemin hazırlayan GHUAM, örnek çalışmalarıyla bölge çiftçisine de ilham kaynağı oluyor.



Doğu Anadolu'nun En Büyük Kapalı Alana Sahip Eğitim Merkezi



Hafta sonu ziyaretlerine yapımı devam eden Edebiyat Fakültesini ziyaret ederek sürdüren ve fakültenin 2020-2021 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi için büyük çaba sarf eden Rektör Çomaklı, fakülte hakkındaki her çalışmayı detaylı bir şekilde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Doğu Anadolu'nun en büyük kapalı alana sahip eğitim merkezi olan Edebiyat Fakültesinin, Atatürk Üniversitesi ismine layık bir fakülte olacağına işaret eden Rektör Çomaklı, akademisyenlerin ve öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim faaliyetlerine devam etmeleri ve başarı sağlamaları için Atatürk Üniversitesinin tüm imkanlarını kullandığını söyledi.



Spor Merkezi, Bilimsel Anlamda Destek Olacak Altyapıya Sahip



Hizmete girdiği günden bugüne şehrin büyük bir ilgiyle karşıladığı Atatürk Üniversitesi Spor Merkezinde, en iyi hizmet için eksikliklerin giderilmesi adına çeşitli incelemelerde bulunan Prof. Dr. Çomaklı, Spor Merkezinde; Fitness Salonu, Yüzme Havuzu, SPA Alanı,Türk Hamamı, Sauna, Buhar Banyosu ve Tuz Odasının bulunduğunu belirterek, tesisin temelde eğitim amaçlı olsa da Performans Laboratuvarı ile sporculara bilimsel anlamda destek olacak altyapıya sahip olduğunu ifade etti.



Rektör Çomaklı, Yöneticilere Tavsiyelerde Bulundu



Hafta sonu ziyaretlerini Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek tamamlayan Prof. Dr. Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Projesinin bir ürünü olan Kariyer Merkezi başta olmak üzere, diğer birimlerden beklentilerin yüksek olduğunu dile getirdi.



Kariyer Merkezinde; mezunları öğrencilerle buluşturmak, iş insanları ile öğrencileri bir araya getirmek, Speaking Cafeye birkaç dil daha eklemek ve Kariyer Günlerine ağırlık vermek gibi konu başlıklarını görüşen Rektör Çomaklı, bu çalışmaların öğrenciler için oldukça önemli olduğunu ve bu tür faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği belirterek çeşitli konularda yöneticilere tavsiyelerde bulundu. - ERZURUM