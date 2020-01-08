Rektör Çomaklı, İlahiyat Fakültesi Öğretim elemanları ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı, İlahiyat Fakültesi Öğretim elemanları ile bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Çomaklı, İlahiyat Fakültesi Öğretim elemanları ile bir araya geldi

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, geleneksel hale getirdiği fakülte ziyaretlerini İlahiyat Fakültesinde incelemede bulunarak devam ettirdi.

Rektör Çomaklı, İlahiyat Fakültesi Öğretim elemanları ile bir araya geldi, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, geleneksel hale getirdiği fakülte ziyaretlerini İlahiyat Fakültesinde incelemede bulunarak devam ettirdi.


Yurt dışı ve yurt içi ziyaretleriyle birlikte üniversitedeki bölüm ve birim ziyaretlerini sürdüren Rektör Çomaklı, bu ziyaretler kapsamında İlahiyat Fakültesinde incelemelerde bulunarak öğretim üyeleriyle bir araya geldi.


Fakültedeki mevcut durumu yerinde inceleyip, gerekli olan tüm desteği vereceklerini ifade eden Çomaklı, ayrıca öğretim üyelerinin dilek ve temennilerini de dinleyerek üniversiteyi birlikte daha ileriye götüreceklerini söyledi.


Ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik olarak Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı birimleri ve İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile kurulabilecek eğitim iş birliklerinin önemine değinen Rektör Çomaklı, İlahiyat Fakültesinin topluma faydalı üniversite misyonuna tüm birimleriyle daima destek olduğunu söyledi.


Genç kuşağın bilgiye erişmek için kullandığı dijital platformların, eğitim süreçlerini etkileme boyutunu değerlendiren Rektör Çomaklı, öğretim üyeleri ve öğrencilerde teknoloji kullanımının yaygınlaşması ile birlikte Dijital Enstrümanlarla Eğitim tekniklerinin daha etkin bir şekilde uygulanabileceğini söyledi.


Çomaklı: "Araştırmaları ile Din Bilimine evrensel düzeyde katkı sunan, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun gelişimini destekleyen, toplumsal sorunların tespit edilmesi ve akabinde çözülmesi sürecinde yer alan ve alanındaki öncü rolünü geliştirerek sürdüren akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Sosyal bilimlerin üniversitemizdeki temsilcilerinden olan fakültemiz, elde ettiği başarılar ve yetiştirdiği öğrencilerle de adından söz ettirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
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