Rektör Çomaklı, İletişim Fakültesi akademisyenleri ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı, İletişim Fakültesi akademisyenleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Çomaklı, İletişim Fakültesi akademisyenleri ile bir araya geldi

6 saat önce

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin tamamlanan 1 etap faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak ve birtakım incelemelerde bulunmak üzere İletişim Fakültesini ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı fakülte öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.

Rektör Çomaklı, İletişim Fakültesi akademisyenleri ile bir araya geldi, System.String[]

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin tamamlanan 1 etap faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmak ve birtakım incelemelerde bulunmak üzere İletişim Fakültesini ziyaret eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı fakülte öğretim elemanlarıyla bir araya geldi.


Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo-Televizyon ve Sinema bölümlerinde görev yapan akademisyenlerle bir araya gelen Rektör Çomaklı'ya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir ve BAP Koordinatörü ve Rektör danışmanı Prof. Dr. Atilla Keskin eşlik etti.


İletişim Fakültesi akademisyenlerine ve öğrencilerine yeni bir bina kazandırmak için büyük uğraşlar verildiğini söyleyen Rektör Çomaklı, fakültenin 2019-2020 eğitim-öğretim yılına yeni binasında başlamasıyla öğrencilerin yüzlerinde oluşan memnuniyet ifadesinin kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi.


İletişim Fakültesinin artık kendine ait binasında çalışmalarına hız vererek yeni atılımlar yapması gerektiğini ifade eden Rektör Çomaklı, fakültenin gerek genç ve güçlü akademik kadrosunun gerekse modern altyapısının bunu gerçekleştirmek için yeterli olduğunu belirtti.


Toplantıda üniversitelerin ülkelerin mutfakları olduğunu belirten Rektör Çomaklı, buralarda üretilen bilginin toplumsal faydaya dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.


Topluma öncülük etmenin akademisyenlerin görevleri arasında bulunduğunu ifade eden Rektör Çomaklı: "Her birimizin halkımıza karşı sorumlulukları var. Vatanımızın birliği, milletimizin beraberliği için bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek ülkemize katkı verecek çalışmalara imza atmalıyız. Ülke yükseköğrenimine yönelik çalışmalarımızda özgünlüğe, milliliğe ve kendi değerlerimizi üretmeye yoğunlaşmalıyız. Ürettiğimiz bilginin topluma fayda sağlaması lazım. Bu doğrultuda öğretim üyelerimiz şehirle iletişime geçmeli. Yerel ve ulusal basınla bilgi alışverişinde bulunmalı ve iş birlikleri geliştirmeli. Ancak bu şekilde 'öncülük' misyonumuzun gereğini yerine getirmiş oluruz. Bizler ancak ürettiklerimizle halkımıza borcumuzu ödemiş oluruz. Bu noktada İletişim Fakültemizden de beklentimiz yüksek. Bu genç akademik kadronun yetiştireceği öğrenciler ve geliştireceği projelerle Atatürk Üniversitesinin adını her platformda öne çıkaracağına olan inancım tamdır." diye konuştu.


Ziyaret, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - ERZURUM

Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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