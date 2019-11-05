Rektör Çomaklı, İMH yöneticileri ile bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum'un bölgesel ve ulusal anlamda kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği STK ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyerek, İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Erzurum Derneğini ziyaret etti.



Hafta sonlarını STK, sendika, vakıf ve dernekleri ziyaret ederek değerlendiren Rektör Çomaklı, Genel Sekreteri Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ile birlikte İMH Erzurum İl Başkanı Fethi Yıldırım'ın konuğu olarak dernek yöneticilerle bir araya geldi.



Samimi bir sohbet havasında geçen ziyarette, İMH Erzurum İl Başkanı Fethi Yıldırım, Atatürk Üniversitesinin faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gerçekleştirilen özverili çalışmalardan dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti. Yıldırım, İMH'nin gerçekleştirdiği her projeye Atatürk Üniversitesinin gönülden destek verdiğini sözlerine ekledi.



Ziyarette Yeni Nesil Üniversite Projesi hakkında konuşan Rektör Çomaklı, bu projenin gerekliliklerinden biri olan Üniversite-STK iş birliklerinin şehrin kalkınması açısından önem arz ettiğini ifade ederek, bilginin toplum nezdinde hizmete dönüşmesi gerektiğini söyledi.



Rektör Çomaklı: Yeni Nesil Üniversite anlayışını benimseyerek çıktığımız bu yolda STK'lar, vakıflar, iş dünyası, dernekler vb. kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde başarı sağlanabilir. Sanayi, tarım, ticaret ve kültürel faaliyetlerin topluma faydalı olması ve bilginin değere dönüştürülmesi için üniversitemizin önemli çalışmaları var. Bu sayede hem toplumla hem de çeşitli sektörlerle sürekli iletişim halinde olacağız. Şehrimizin kalkınması, üniversite-toplum, üniversite-STK ve üniversite-sanayi iş birlikleri gibi faaliyetlerle gerçekleşecektir. Girişimci bir üniversite olarak en önemli paydaşlarımızdan birisi de sizlersiniz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM