Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi

7 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Üniversite-STK iş birlikleri çerçevesinde yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Üniversite-STK iş birlikleri çerçevesinde yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu mesaisini STK ziyaretlerine ayıran Rektör Çomaklı, yönetimi ile birlikte Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Erzurum Temsilciliğinin konuğu oldu. Rektör Çomaklı, KADEM İl Temsilciliğinde düzenlenen toplantıda KADEM Erzurum Temsilcisi Avukat Fatime Alkan ve yönetimi ile bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.


Üniversite-STK iş birliğinin, üniversitelerdeki bilgi birikiminin topluma aktarılarak faydaya dönüşmesine katkıda bulunma amacı taşıdığına vurgu yapan Rektör Çomaklı, üniversitelerin temel görevinin bir yandan eğitim-öğretim hizmetleri vermek, diğer yandan da temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yapmak olduğuna vurgu yaptı.


"Yapılan araştırmaların temel amacı ise bilgi üretilmesi ve mevcut bilgilere yenilerinin katılmasıdır" diyen Rektör Çomaklı, üniversitelerin bir yandan eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürüp diğer yandan da toplumun ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalıştığını söyledi.


"Kadınların Her Alanda Güçlendirilmesi, Toplumsal Uzlaşmanın En Önemli Şartlarından Birisidir"


Prof. Dr. Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi bünyesinde Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz yer alıyor. Bu merkezimizin öncelikli faaliyet konusu son yıllarda hemen her gün basın yayın organlarında yer bulan kadına yönelik şiddettir. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların her alanda güçlendirilmesi; kalkınmanın ve toplumsal uzlaşmanın en önemli şartlarından birisidir. KADEM'in bu ve benzeri konular hakkındaki çalışmaları da şiddet gören kadınlara destek olmak açısından önem taşıyor. Ben de hem şahsım, hem de üniversitemizin tüm birimleri adına ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.


Rektör Çomaklı ve yönetimini il temsilciliğinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Fatime Alkan, Atatürk Üniversitesi gibi temsil gücü yüksek bir kurumla her alanda iş birlikleri yapmak istediklerini aktardı.


"Kadınlara Çeşitli Konularda Eğitim Veriyoruz"


KADEM olarak çok sayıda kadına aile içi iletişim, kişisel gelişim seminerleri, sağlık ve siyaset gibi konu başlıklarında eğitimler verdiklerini belirten Alkan: "Gençlik komisyonlarımız üniversitedeki gençlik toplulukları ile birlikte kitap okuma, sinema, söyleşi gibi faaliyetler yapıyor. Yurtlarda bulunan öğrencileri ziyaret ediyoruz. Akademisyenler ile KADEM il temsilciliğimizin ortak çalışmalar yürütmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Atatürk Üniversitesi ve Rektörümüzün kadın haklarına yönelik hassasiyeti ve bu yöndeki çalışmaları için kendilerini kutluyor, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı
Rus savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu: 9 ölü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar Euro göndereceğiz" diyen AB'ye resti çekti: Bu parayı istemiyoruz Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimi kazandı

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Çomaklı, Kadem yönetimiyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]