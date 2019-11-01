Rektör Çomaklı Memur-Sen'in konuğu oldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetimi, Memur-Sen Erzurum İl Temsilciliğinin konuğu oldu.



Rektör Çomaklı, yardımcıları ve genel sekreteri, Memur-Sen Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Karataş ve Memur-Sen'e bağlı hizmet kollarının şube yöneticileri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.



Rektör Çomaklı ve yönetimine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Mustafa Karataş, 200'e yakın Sivil Toplum Kuruluşunu Atatürk Üniversitesi bünyesinde buluşturarak, ideolojisine, siyasi görüşüne ve düşüncesine bakmaksızın hepsini bir araya getirerek üniversitenin kapılarını açan Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.



Memur-Sen'in yeni yönetimi olarak Atatürk Üniversitesi ile var olan ilişkileri daha da güçlendirmek adına yeni çalışma ve iş birliklerine hazır olduklarını aktaran Karataş, şehrin kalkınması için kurumlar arası ilişkilerin güçlü olması gerektiğini söyledi.



Rektör Çomaklı: "Yol Haritamızı Belirleyerek 87 İş Paketi Ürettik"



"Üniversitelerin başlıca görevi eğitim vermek ve Ar-Ge yapmaktır. İkinci önemli görevi ise topluma katkı sunmak ve toplumla bütünleşmektir" diyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı ise, Atatürk Üniversitesinin Erzurum için büyük şans olduğunu belirterek, şehrin gelişmiş insan kaynağı olan akademisyenlerden faydalanma yoluna gitmesi gerektiğini söyledi.



Rektör Çomaklı: "Bizim bütün çabamız; bölgedeki potansiyellerle iş birliği yaparak ülkemizin ekonomisine, kalkınmasına, bağımsız ve güçlü bir ülke olarak varlığını devam ettirmesine elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanarak destek vermektir. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimin katılımlı arama konferanslarında üniversitemizin güçlü ve zayıf yanlarını belirledik. İstişare ile üniversitenin bilimsel, kültürel, ekonomik ve toplumsal yönlerini ele aldık."



"Kurumumuzdaki hiçbir değişimi kafadan yapmadık, tamamıyla istişareler sonucunda gerçekleştirdik. Yol haritamızı belirleyerek 87 iş paketi ürettik. Başlattığımız Yeni Nesil Üniversite Projesi öncülüğünce, yenilikçi üniversite endeksinde ilk 50 içerisine girememişken bu yıl 28'inci sıraya yerleştik. Artık Türkiye'de konuşulan bir üniversite olduk. Bundan sonra da tüm paydaşlarımız ile uyum içerisinde çalışarak şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM