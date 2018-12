Rektör Çomaklı Nahçıvan Ziyaretini Tamamladı

Bir dizi program çerçevesinde Nahçıvan 'a giden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı bu kapsamda; Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talıbov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Niyazi Novruzov, Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Muharremov ve Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz'ı ziyaret etti.Kuzeydoğu Kalkınma Ajansı ( KUDAKA) tarafından düzenlenen ve Erzurum Valisi Okay Memiş 'in öncülük ettiği heyet, ziyaretin ilk gününde kış ve spor turizmi ile ilgili çeşitli görüşmelerde bulundu. Daha önce Atatürk Üniversitesinin misafiri olan ve iş birliği protokolü imzalanan Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Muharremov'a iade-i ziyaret gerçekleştirilerek devam eden programın ikinci gününde heyet, Nahçıvan Üniversitesi yetkilileriyle daha sonra da Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Niyazi Novruzov ile bir araya geldi."Küreselleşmeye Karşı Aynı Kültürü Paylaştığımız Ülkelerle İş Birliğini Güçlendirmeliyiz"Nahçıvan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Aliyev'in misafiri olan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ikili ilişkilerin gelişmesi için bu ve benzeri ziyaretleri oldukça önemsediklerini dile getirdi. Uluslararasılaşma çalışmalarında bölgesel ve ülkesel çeşitliliğe önem verdiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak, yeni iş birlikleri sağlamak amacıyla, yurt içi ve yurt dışındaki birçok üniversiteden gelen çok sayıda ziyaretçi ve akademik/idari heyeti üniversitede ağırlanmakta olduklarını, her sene birçok üniversite yetkilisinin, yeni iş birlikleri çerçevesinde Atatürk Üniversitesine davet edildiğini aktardı.Nahçıvan Üniversitesi ile de çeşitli konularda görüşmeler yaptıklarını ve tarihsel geçmişin aradaki iletişimi daha da güçlendirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, bilim dünyasında küreselleşmenin beraberinde kaybolma tehlikesini de getirdiğini, bu kaybolmanın önüne geçmek için aynı kültürü paylaşan ülkelerin iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.Türkiye'den gelen ve aynı lisanı aynı kültürü paylaşan heyetin gerçekleştirdiği bu ziyaretin kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Nahçıvan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Aliyev, ortak diploma programları açabilme, yüksek lisans ve doktora tezlerine ortak danışman atama, öğrenci ve öğretim elemanı değiştirme, bilimsel araştırma alanında iş birliği ve bilimsel araştırmalarda deneyimlerin paylaşımı konularında görüşmeler yapıldığını söyledi.Ziyaretin ardından termodinamik ile ilgili kısa bir ders anlatan Rektör Çomaklı üniversite defterlerine Nahçıvan gezisinde edindiği izlenimleri paylaştı."Araştırma Hastanemizin Kapıları Şifa Arayan Herkese Açıktır"Ziyaretlerine ara vermeden devam eden Rektör Çomaklı, sağlık turizmin geliştirebilmesi, iki ülke arasında çeşitli konularda ortak stratejilerin belirlenebilmesi için Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Niyazi Novruzov ile de bir görüşme gerçekleştirdi.Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, hastanenin başlıca amacının bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, bilimsel inceleme ve araştırmalar yaptırmak ve toplum sorunlarına eğilmek olduğunu söyledi.Bu amaca ulaşmak için dünyayı yakından takip ettiklerini ve çeşitli projeler gerçekleştirdiklerine değinen Çomaklı: "Eğitim verilen her alanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için temaslarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Sağlık Bakanı Novruzov ile bir araya gelerek neler yapabileceğimiz noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Nahçıvan'da imkanı mümkün olmayan tedavilerin Erzurum'da yapılmasına yönelik tavsiyelerde bulunduk. Özellikle kanser ve plastik cerrahide oldukça başarılı operasyonlara imza atan Atatürk Üniversitesi bu konuda ön plana çıktı" şeklinde konuştu.Heyet, Duzdağ Fizyoterapi Merkezini GezdiMisafirlerine, astım hastalarının tedavisine yönelik olarak kurulan Duzdağ Fizyoterapi Merkezini gezdiren Sağlık Bakanı Niyazi Novruzov, 480 yataklı merkezin astım, rinit ve alerjik hastalıklara yönelik hizmet verdiğini belirtti. Hastaların 8 ile 16 gün boyunca tedavi altına alındığını aktaran Novruzov yine geleneksek rehabilitasyon merkezleri ve bitki tedavileriyle de şifa arayışlarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi. TV ve Şark Gazetelerine de demeç veren Rektör Çomaklı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Erzurum arasındaki ilişkilerin tarihine dikkat çekti. Ortak birçok anıyı paylaştıklarını ve iyi ya da kötü günde daima yan yana olduklarını, kardeşlik bağının her geçen gün daha da kuvvetlendiğini vurgulayan Çomaklı: " Azerbaycan 'ın gelişmesi Türkiye'nin gelişmesi, Türkiye'nin gelişmesi ise Azerbaycan'ın gelişmesi demektir" ifadelerini kullandı.Heyet, Nahçıvan'da bulunan Türk Şehitliğini ziyaret ederek iki gün süren programını tamamladı. - ERZURUM